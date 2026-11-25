Уроки государственной обороны стали обязательной частью среднего образования в Латвии, и сегодня их посещают около 36 тысяч молодых людей. Однако сами школьники признаются: практические занятия, особенно стрельба и ориентирование на местности, интересуют их гораздо больше, чем теоретические лекции. Представители системы образования считают внедрение предмета успешным, но признают, что организация занятий все еще вызывает трудности.

Школьники Латвии с удовольствием осваивают стрельбу, ориентирование на местности и другие практические навыки, однако теоретическая часть уроков государственной обороны далеко не всегда вызывает у них такой же интерес.

К таким выводам пришли журналисты Latvijas Avīze и региональных изданий, которые в ноябре изучили, как проходит преподавание обязательного предмета в латвийских школах. В ходе подготовки материала журналисты общались с учениками, педагогами и инструкторами, выясняя, что нравится молодежи, какие возникают трудности и насколько успешно удалось внедрить новый курс.

36 тысяч учеников и 320 инструкторов

Сегодня государственную оборону изучают около 36 тысяч молодых людей в 271 учебном заведении Латвии. Занятия проводят примерно 320 инструкторов. Предмет начали внедрять еще в 2018 году, когда школы получили возможность добровольно включать его в учебную программу.

С сентября 2024 года курс стал обязательным для учащихся 10-х и 11-х классов общеобразовательных средних школ, а также соответствующих курсов профессиональных учебных заведений при очном обучении.

Главная цель программы — дать молодым людям первоначальные знания о государственной обороне, научить действовать в кризисных ситуациях и познакомить с базовыми военными навыками.

Как объясняет заместитель директора Центра подготовки и образования Центра Яунсардзе Улдис Зупа, первоначально уроки обороны рассматривались в том числе как способ подготовить молодежь в период, когда в Латвии не существовало обязательной военной службы. Впоследствии необходимость такого обучения стала еще очевиднее на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Школьники хотят стрелять, бегать и ориентироваться

Практическая часть занятий вызывает у подростков наибольший интерес. Молодым людям нравится учиться обращаться с учебным оружием, ориентироваться по компасу, передвигаться по местности и выполнять задания на открытом воздухе. А вот лекции и презентации воспринимаются не столь увлекательно. Некоторые школьники признаются, что во время теоретических занятий им бывает сложно сохранять внимание.

Однако полностью заменить теорию практикой не планируется. Директор департамента общего образования Министерства образования и науки Рудолфс Калванс отмечает, что предмет включает не только освоение физических и военных навыков.

Важной частью программы остается знакомство с историей Латвии, борьбой за независимость, деятельностью военных руководителей и вопросами гражданской ответственности. По словам Калванса, молодежи, конечно, хотелось бы больше бегать, стрелять, прыгать, ориентироваться по компасу и прятаться, а не слушать рассказы о борцах за свободу, полковниках и генералах. Но содержание курса не будет ограничиваться тем, что нравится учащимся больше всего.

Один день в месяц или занятия между уроками

В школах применяются две основные модели организации обучения государственной обороне. Чаще всего под этот предмет выделяют один полный учебный день в месяц. Другие учебные заведения распределяют занятия по обычному расписанию, чередуя их с остальными предметами. При этом школам необходимо соблюдать установленные ограничения учебной нагрузки: максимум 36 учебных часов в неделю. Из-за этого руководству учебных заведений приходится искать возможности включить оборонную подготовку в расписание, не перегружая учеников.

Как признает Калванс, в отдельных школах возникают сложности с подходящими помещениями, площадками для практических занятий и распределением учебного времени. Тем не менее в Министерстве образования считают, что в целом внедрение обязательного курса прошло успешно. По оценке представителя ведомства, принципиальных разногласий относительно необходимости предмета нет, а возникающие проблемы в основном связаны с организацией обучения.

Практических занятий могло бы быть больше

Рудолфс Калванс считает установленное количество учебных часов достаточным с точки зрения Министерства образования. Однако его личное мнение несколько отличается.

Будучи также участником Земессардзе, он полагает, что учебную нагрузку по государственной обороне стоило бы увеличить, прежде всего за счет практической подготовки. По его мнению, школьникам необходимо больше возможностей применять полученные знания непосредственно на местности.

Таким образом, одна из главных задач дальнейшего развития курса — найти баланс между теоретическим содержанием и практическими навыками, которые молодые люди смогут использовать в реальных ситуациях.

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Уроки обороны стали обязательными и для дистанционного обучения

С 1 сентября 2026 года обязательная государственная оборона появилась также в программах заочного и дистанционного среднего образования. Ранее учащиеся таких программ не имели равных возможностей освоить этот предмет. Теперь предусмотрен смешанный формат обучения: теоретические темы изучаются дистанционно, а практические навыки необходимо осваивать очно.

Согласно программе Центра Яунсардзе, курс включает 56 часов дистанционного обучения и 38 часов очной подготовки.

Для учащихся дистанционных программ практический блок предусмотрен на втором году обучения. Он организуется в формате пяти последовательных дней очных занятий. Во время такой подготовки школьники должны освоить навыки, которые невозможно полноценно получить через экран компьютера, включая ориентирование, основы строевой подготовки и учебную стрельбу.

В программе также предусмотрены темы гражданской защиты, первой помощи и действий в кризисных ситуациях.

Зачем школьникам нужна оборонная подготовка?

Несмотря на название предмета, его задача не ограничивается подготовкой будущих военнослужащих. Полученные знания могут пригодиться и в повседневной жизни — например, при чрезвычайных происшествиях, нарушении работы инфраструктуры или необходимости оказать помощь другому человеку.

Обучение ориентированию, основам безопасности и действиям в стрессовых ситуациях направлено на повышение готовности молодежи к различным кризисам. При этом уроки государственной обороны не следует путать с государственной службой обороны: школьный курс является частью образовательной программы, а не прохождением военной службы.

Опыт первых лет обязательного обучения показывает, что интерес к практическим занятиям у молодежи есть. Теперь перед организаторами стоит задача сделать теоретическую часть не менее содержательной и полезной, сохранив при этом весь предусмотренный программой объем знаний.