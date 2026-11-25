Латвийские учёные разработали компьютеризированную систему, которая поможет специалистам раньше выявлять проблемы психического здоровья у подростков, в том числе тревожные расстройства, депрессию, зависимости и факторы риска суицидального поведения. В исследовании приняли участие почти 3000 молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет.

Разработку представили исследователи Рижского университета Страдиня (RSU) и Рижского технического университета (RTU) на заключительной конференции проекта 25 ноября, сообщает агентство LETA.

Почему возникла необходимость в новой системе

Как рассказал руководитель проекта, профессор Айнарс Степенс, проблемы психического здоровья у подростков нередко обнаруживаются слишком поздно.

Ситуацию осложняют длительные очереди к психиатрам и нехватка в Латвии проверенных инструментов оценки психического состояния, специально адаптированных для подросткового возраста.

Разработанная учёными система призвана помочь специалистам своевременно замечать тревожные признаки и определять, каким подросткам необходима дополнительная помощь.

Предполагается, что её внедрение в здравоохранение позволит повысить качество и доступность услуг в области психического здоровья.

Что сможет выявлять новая система

Созданный комплекс входит в компьютеризированную систему оценки CAAT, предназначенную для измерения и отслеживания показателей психического здоровья подростков в возрасте от 13 до 19 лет.

Особое внимание исследователи уделили выявлению факторов риска суицидального поведения.

По словам профессора Степенса, разработка представляет собой обширный набор инструментов, который можно использовать как целиком, так и по отдельности.

В него входят 17 скрининговых инструментов, охватывающих семь направлений психических расстройств, шкалы оценки личности подростков PASA, а также структурированное клиническое интервью для оценки риска самоубийства.

Система позволяет оценивать следующие группы проблем:

Расстройства настроения и риск суицидального поведения.

Тревожные расстройства и состояния, связанные со страхом.

Обсессивно-компульсивные и родственные расстройства.

Расстройства, связанные со стрессом.

Соматические симптомы и телесный дистресс.

Симптомы расстройств пищевого поведения.

Употребление психоактивных веществ и поведение, связанное с зависимостями.

При этом скрининг предназначен для выявления возможных проблем и определения необходимости дальнейшего обследования, а не для самостоятельной постановки психиатрического диагноза.

В исследовании участвовали почти 3000 подростков

В апробации разработанных инструментов приняли участие 2956 подростков. Из них 2809 были привлечены через образовательные учреждения, а ещё 147 — через службы психиатрической помощи.

К разработке и проверке содержания тестов привлекались не только эксперты, но и сами подростки.

Например, комплекс для выявления зависимого поведения и употребления психоактивных веществ проходил трёхэтапную экспертную оценку.

В его практической проверке участвовали около 940 подростков из школ, учреждений психиатрической помощи и организаций, оказывающих психосоциальную поддержку.

При создании оценочных шкал учёные также использовали сетевой анализ, изучая взаимосвязи между различными симптомами.

В частности, исследователи анализировали, как связаны между собой трудности с концентрацией внимания, беспокойство, тревожность и нарушения сна.

Систему смогут использовать психологи, психиатры и школы

На конференции специалисты назвали несколько возможных областей применения разработанных шкал PASA.

Среди них — клиническая психология, психология здоровья, психиатрия, школьная и образовательная психология, судебно-психологическая экспертиза и научные исследования.

Предполагается, что инструменты помогут раньше выявлять трудности, оценивать потребность подростка в поддержке, планировать терапию и отслеживать изменения психического состояния.

Для специалистов, которые будут применять новые методики в профессиональной практике, предусмотрено специальное обучение.

Однако работа над системой ещё не завершена.

Исследователи намерены продолжить проверку шкал CAAT на независимых выборках, расширить клиническую валидацию и уточнить пороговые значения, позволяющие определять повышенный риск.

Также предстоит выяснить, насколько точно повторные обследования отражают улучшение или ухудшение состояния подростка.

Пандемия ухудшила успеваемость и отношения с друзьями

Помимо разработки диагностических инструментов, исследователи изучили, как подростки пережили пандемию Covid-19.

Для этого были проанализированы ответы 2230 молодых людей.

Среди подростков, сообщивших об ухудшении успеваемости, 11,1% всех опрошенных отметили, что их результаты стали значительно хуже.

Исследование также показало, что во время пандемии подростков больше беспокоило здоровье близких людей, чем вероятность заболеть самим.

На исследование выделили 400 тысяч евро

Проект стал не только основой для разработки новых методов оценки психического здоровья, но и площадкой для научной работы студентов.

В его рамках были защищены 19 научных работ: одна докторская диссертация, 12 магистерских и шесть бакалаврских работ.

Темы исследований охватывали эмоциональные и поведенческие проблемы подростков, разработку шкал оценки отдельных симптомов и технические решения для компьютеризированного тестирования.

Среди других результатов проекта — 28 научных публикаций и докладов на конференциях, два размещённых в научных репозиториях набора данных, 16 дополнений к клиническим алгоритмам и три доклада с рекомендациями для государственной политики.

Специалисты RTU также разработали прототип устройства для компьютеризированного тестирования и изготовили семь его экземпляров.

Проект реализован Рижским университетом Страдиня совместно с Рижским техническим университетом в рамках государственной исследовательской программы «Общественное здоровье».

Программу финансирует Министерство здравоохранения Латвии, а её администрированием занимается Латвийский совет науки.

Общий объём финансирования проекта составил 400 000 евро.