В лесу неподалеку от Стенде в Талсинском крае обнаружили трех новорожденных щенков, оставленных в канаве на холоде. Двое уже были мертвы, а третий едва подавал признаки жизни. Его спасла семья, гулявшая со своей собакой. Теперь маленький Лаченс, которому еще нет двух недель, постепенно поправляется, а полиция разыскивает человека, оставившего животных в лесу, сообщают Новости ТВ3 .

Щенков обнаружил джек-рассел-терьер

В субботу Гунтарс Жигатс вместе с женой и джек-рассел-терьером по кличке Драго находился в лесу недалеко от Стенде. В какой-то момент собака заинтересовалась чем-то за деревьями. Подойдя ближе, супруги обнаружили в небольшой яме у края лесной просеки трех крошечных щенков.

«Вот эта ямка, в которой они лежали. Там даже следы были, мы их рассматривали. Их привезли сюда и выбросили прямо здесь, у края», — рассказал Гунтарс.

Два щенка уже не подавали признаков жизни. Третий был жив, но находился в крайне тяжелом состоянии. Мужчина уверен, что без помощи Драго семья могла бы пройти мимо и не заметить животных.

«Он был настолько холодным, что просто ледяной»

По оценке ветеринара, найденному щенку было всего 10–12 дней. Предположительно, на холоде он провел около суток. В день обнаружения стояла плохая погода, и малыш сильно переохладился.

«Когда берешь его на руки, чувствуешь, что он просто ледяной. Мы поняли, что он на грани жизни и смерти», — вспоминает Гунтарс.

Супруги попытались покормить щенка, но из-за переохлаждения он практически не мог двигать ртом. Несмотря на тяжелое состояние, малыш выжил. Семья забрала его домой и дала ему кличку Лаценс — Медвежонок.

Сейчас щенок еще не открыл глаза, но уже самостоятельно ест, двигается и постепенно набирается сил.

Каждые несколько часов — кормление из бутылочки

Супруги Жигатсы решили самостоятельно выхаживать найденыша. Уход за таким маленьким щенком требует постоянного внимания: его необходимо кормить специальной смесью из бутылочки каждые три-четыре часа, в том числе ночью.

«Для нас вырастить его — настоящее испытание. Это ведь, по сути, как младенец. Есть бутылочка, есть сухая смесь. Каждые четыре часа, каждые три, когда ему вздумается, он просит есть», — рассказывает Гунтарс.

Мужчина признается, что многое зависело от случайности. Если бы семья не приехала в лес именно в тот день и не остановилась в нужном месте, щенка, вероятно, так никто бы и не обнаружил.

Пока главная задача супругов — помочь Лаценсу окрепнуть.

Полиция начала уголовный процесс

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель животного. Правоохранители устанавливают, кто мог привезти новорожденных щенков в лес и оставить их там. За подобное преступление в Латвии предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Соответствующие санкции были ужесточены два года назад.

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При этом статистика полиции свидетельствует, что число зарегистрированных уголовных процессов по тяжким случаям жестокого обращения с животными увеличилось.

В прошлом году было начато 27 таких процессов, а в нынешнем, по состоянию на 24 ноября, — уже 35. Впрочем, эти данные охватывают не только случаи гибели животных, но и истязания и причинения увечий.

Кроме того, рост числа уголовных дел сам по себе не доказывает, что жестокое обращение стало происходить чаще. Он может быть связан и с тем, что люди активнее сообщают о подобных преступлениях.

«Животное нельзя накормить одной любовью»

Ветеринар Лита Конопоре считает, что произошедшее вновь поднимает вопрос об ответственности людей, решивших завести домашнее животное. По ее словам, особенно тяжело осознавать, что новорожденных щенков оставили без еды и материнского тепла в холодном лесу.

«Если задуматься о том, что чувствует эта маленькая жизнь, брошенная на холоде, без тепла материнского тела, без еды», — говорит ветеринар.

Представитель Латвийского общества ветеринарных врачей подчеркивает, что содержание животных требует не только желания заботиться о них, но и финансовых возможностей.

«Животное нельзя накормить одной любовью, как и ветеринарные услуги невозможно оказать одним лишь добрым сердцем», — напоминает Конопоре.

Полиция просит помощи жителей

Правоохранители надеются установить человека, причастного к гибели двух щенков. Государственная полиция просит откликнуться всех, кто мог заметить подозрительных людей или автомобили в лесах возле Стенде.

Особенно важной может оказаться информация о собаках, которые недавно ощенились, а затем их щенки внезапно исчезли. Такие сведения могут помочь установить происхождение животных и обстоятельства произошедшего.

Тем временем единственный выживший щенок остается у своих спасителей. Маленький Лаценс еще слишком слаб, чтобы обходиться без постоянного ухода, но уже ест и двигается — и у него появился шанс вырасти в любящей семье.