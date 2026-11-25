Расходы на социальную защиту населения Латвии в 2025 году достигли 8,231 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 564,5 миллиона евро, или на 7,4%. Больше всего средств государство направило на пенсии и поддержку пожилых людей, однако заметно выросли также расходы на помощь малоимущим и людям с инвалидностью.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (CSP), опубликованные 25 ноября, сообщает bb.lv.

Больше всего выросли расходы на борьбу с бедностью

Наиболее значительный процентный рост расходов зафиксирован в сфере сокращения социальной изоляции. В 2025 году на эти цели было направлено 84,6 миллиона евро — на 11,4% больше, чем годом ранее.

Основной причиной стало увеличение расходов на пособие по гарантированному минимальному доходу (GMI).

В 2025 году государство повысило порог GMI для первого или единственного члена домохозяйства со 137 до 166 евро, а для остальных членов семьи — с 96 до 116 евро.

В результате расходы на выплату этого пособия увеличились на 16,3%, достигнув 13,8 миллиона евро.

При этом число получателей пособия сократилось. По данным Министерства благосостояния, в течение года их стало на 5,4% меньше — в 2025 году GMI получали 22 200 человек.

Таким образом, государство стало тратить на выплату пособия больше, несмотря на сокращение числа его получателей.

Почти половина социальных расходов приходится на пенсионеров

Самая большая часть расходов на социальную защиту — 45,7% — предназначалась жителям пенсионного возраста.

Всего на пенсии, пособия и социальный уход за пожилыми людьми в 2025 году было направлено 3,761 миллиарда евро. Это на 11,1% больше, чем в 2024 году.

Из этой суммы 89,4%, или около 3,4 миллиарда евро, составили расходы непосредственно на пенсии по старости.

Рост расходов в основном связан с проведённой в 2025 году индексацией пенсий, а также повышением их минимальных размеров.

В среднем ежемесячная пенсия по старости увеличилась на 65 евро по сравнению с 2024 годом и достигла 616 евро.

Общие расходы на выплату пенсий по старости выросли на 11%.

В связи с индексацией и увеличением минимальных пенсий выросли также расходы на пенсии по потере кормильца — на 8%.

В целом расходы на социальную защиту в случае потери кормильца увеличились на 8,1%.

На поддержку людей с инвалидностью направили 790 миллионов евро

Значительно выросло финансирование помощи людям с инвалидностью.

В 2025 году расходы на эту категорию социальной защиты увеличились на 9,7%, достигнув 790,1 миллиона евро.

Особенно заметно выросли затраты на услуги ассистентов и сопровождающих.

После повышения оплаты труда таких работников расходы на предоставление услуг ассистентов людям с инвалидностью через самоуправления увеличились на 19,5%.

В общей сложности на эти услуги было направлено 73,5 миллиона евро.

Больничные стали дороже для государства

В 2025 году общие расходы на здравоохранение в рамках социальной защиты увеличились на 3,4%.

При этом расходы на пособия по болезни выросли на 4,5% и достигли 390,9 миллиона евро.

Основная причина — увеличение среднего размера выплачиваемого пособия.

Если в 2024 году средняя сумма назначенного пособия по болезни составляла 871,67 евро, то в 2025 году она выросла до 945,70 евро.

Таким образом, средний размер пособия увеличился более чем на 74 евро.

Работающим родителям стали выплачивать больше

Увеличились и расходы на родительские пособия. Это связано с изменением порядка их выплаты, вступившим в силу 1 января 2025 года.

Ранее родитель, который продолжал работать или заниматься самостоятельной хозяйственной деятельностью и при этом не находился в отпуске по уходу за ребёнком, получал 50% назначенного родительского пособия.

С начала 2025 года размер такой выплаты был повышен до 75%.

Именно изменение условий выплаты стало одной из причин увеличения государственных расходов на поддержку родителей.

Безработных, получающих пособия, стало меньше

Расходы на пособия по безработице в 2025 году увеличились на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

Это связано прежде всего с ростом средней заработной платы, с которой производились взносы социального страхования и на основании которой рассчитываются пособия.

В то же время количество получателей пособий по безработице сократилось.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в конце 2025 года такие пособия получали 28 200 безработных.

Это на 9,1% меньше, чем в конце 2024 года.

На жилищные пособия потратили меньше

В отличие от большинства других направлений социальной защиты, расходы на помощь жителям в оплате жилья сократились.

Общие расходы на поддержку, связанную с содержанием жилья, уменьшились на 5% и составили 42,7 миллиона евро.

Непосредственно на жилищные пособия в 2025 году было потрачено 41,1 миллиона евро — на 4,9% меньше, чем в 2024 году.

Сокращение расходов связано с уменьшением объёма жилищных пособий, выплачиваемых самоуправлениями.

По данным Министерства благосостояния, за год количество получателей жилищных пособий сократилось на 7600 человек.

Если ранее такую помощь получали 67 800 жителей, то в 2025 году — 60 200.

На социальную защиту уходит почти пятая часть экономики

Общие расходы Латвии на социальную защиту, включая административные и прочие затраты, в 2025 году составили 18,9% валового внутреннего продукта (ВВП).

Это на 0,3 процентного пункта больше, чем в 2024 году.

Если учитывать только расходы на пенсии и социальные пособия, показатель составляет 18,6% ВВП.

Годом ранее он находился на уровне 18,4%.

Для сравнения: в 2010 году Латвия тратила на пенсии и пособия 18% ВВП. Таким образом, за 15 лет доля этих расходов увеличилась всего на 0,6 процентного пункта.

При этом средний показатель по Европейскому союзу в 2025 году составлял 27,5% ВВП.

Как Латвия выглядит на фоне Литвы и Эстонии

По доле расходов на пенсии и пособия в ВВП Латвия в 2025 году опережала обе соседние балтийские страны.

Страна 2024 год 2025 год Латвия 18,4% 18,6% Литва 17,4% 18,2% Эстония 17,8% 17,8%

В Литве расходы на пенсии и пособия за год выросли на 0,8 процентного пункта — значительно быстрее, чем в Латвии.

В Эстонии их доля в ВВП осталась неизменной.

Однако сравнение расходов в расчёте на одного жителя показывает совсем другую картину.

На одного жителя Латвия тратит на тысячу евро меньше соседей

В 2025 году расходы на пенсии и социальные пособия в расчёте на одного жителя Латвии составили 4400 евро в год.

В Литве и Эстонии этот показатель достиг 5400 евро.

Таким образом, разница составляет 1000 евро на человека в год, или примерно 83 евро в месяц.

При этом во всех трёх странах расходы в расчёте на одного жителя увеличились по сравнению с 2024 годом.

В Латвии рост составил 8,3%, в Литве — 11,5%, а в Эстонии — 5,3%.

Получается, что, несмотря на более высокую долю социальных расходов в ВВП, Латвия по абсолютному объёму расходов на одного жителя продолжает отставать от соседей.

Это связано в том числе с различиями в размерах экономик и уровне доходов, поэтому один только показатель расходов относительно ВВП не позволяет судить о том, насколько щедрой является система социальной защиты.

Расходы растут, но разрыв с соседями сохраняется

Предварительные данные CSP показывают, что в 2025 году социальные расходы Латвии увеличились практически по всем основным направлениям.

Наибольшие суммы по-прежнему направляются на пенсионное обеспечение, а наиболее быстрый процентный рост наблюдается в поддержке социально уязвимых групп населения.

Вместе с тем сокращается число получателей некоторых пособий, включая помощь малоимущим, безработным и жителям, испытывающим трудности с оплатой жилья.

Несмотря на увеличение общих расходов до 8,231 миллиарда евро, в расчёте на одного жителя Латвия по-прежнему тратит на пенсии и пособия меньше, чем Литва и Эстония.