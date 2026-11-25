В Звейниекциемсе Саулкрастского края подготовка к рождественским праздникам обернулась конфликтом между жителями и самоуправлением. Коммунальные работники спилили большую ель, росшую возле частных домов, и увезли ее к местному дому культуры. Соседи возмутились тем, что их никто не предупредил, а на месте дерева остался пень. В самоуправлении признали, что с жителями следовало поговорить заранее, сообщает программа TV3 Bez Tabu.

Попросила подождать, но ель все равно спилили

Жительница Звейниекциемса Ася возвращалась домой с работы, когда заметила возле ели сотрудников самоуправления, готовившихся спилить дерево. Женщина попросила их немного подождать, чтобы она успела связаться с руководством и выяснить, почему принято такое решение. Однако работы не остановили. Вскоре ель была спилена, погружена на автомобиль и вывезена.

О случившемся узнала и семья Лиене, которой принадлежит соседний земельный участок. Хозяева получили от соседей видеозапись, на которой было видно, как увозят дерево.

Позднее выяснилось, что ель перевезли почти на четыре километра — к Звейниекциемскому дому культуры, где она должна стать праздничным украшением. Жители не понимают, почему ради нескольких недель рождественских праздников понадобилось уничтожать дерево, которое годами росло возле их домов.

«Нас никто ни о чем не спрашивал»

Соседи не оспаривают тот факт, что ель находилась на муниципальной земле. Однако считают, что самоуправление должно было хотя бы предупредить людей о своих планах.

«Нас никто ни о чем не спрашивал, никакого письма не присылали, ничего. Они приезжают, срубают, увозят, и все», — рассказала Лиене журналистам Bez Tabu.

Женщину возмущает и состояние участка после работ. По ее словам, на месте дерева остался пень, который никто не убрал.

«Хотя бы привели территорию в порядок, выкорчевали пень. Теперь все это придется делать нам», — говорит владелица соседнего участка.

Таким образом, претензии жителей касаются не только самой вырубки, но и того, как было организовано общение с людьми, живущими рядом.

Две другие ели уничтожила августовская буря

Ситуацию прокомментировала руководитель отдела благоустройства Саулкрастской краевой думы Ивета Юркевича. Она рассказала, что занимается поиском и заготовкой праздничных елей в крае уже около 30 лет.

В этом году возникли непредвиденные трудности: две ели, которые ранее присмотрели для рождественских украшений, сломала сильная буря в августе. Поэтому самоуправлению пришлось искать другой вариант.

В итоге внимание привлекла ель в жилом районе Звейниекциемса. По словам Юркевичи, фотографию дерева прислал один из местных жителей, предложив использовать его для праздника.

Сотрудница самоуправления дважды приезжала к соседнему участку, чтобы поговорить с владельцами, однако никого не застала. Узнав, что хозяева приезжают преимущественно в теплое время года, она решила не откладывать работы.

«От всего сердца прошу прощения»

Юркевича признала, что в этой ситуации следовало уделить больше внимания общению с соседями.

«Я должна извиниться перед жителями, которые скорбят об этой ели. Она росла на муниципальной территории», — сказала представитель думы.

По ее словам, обычно, если дерево на муниципальной земле находится рядом с частной собственностью, подобные действия заранее обсуждаются с соседями. На этот раз этого не произошло.

«Мне сказали, что там дачники, поэтому мы ничего не согласовали. От всего сердца прошу прощения у людей», — заявила Юркевича.

Почему ель не взяли в лесу?

В самоуправлении объясняют выбор прежде всего практическими соображениями. Найти в лесу подходящую по размеру и форме ель непросто. Кроме того, ее необходимо доставить к месту установки, что может потребовать дополнительных затрат и специальной техники.

Дерево в Звейниекциемсе находилось сравнительно недалеко от дома культуры, поэтому его заготовка оказалась наиболее простым и экономичным решением.

«Это был самый дешевый и простой вариант. Прямо здесь, в Звейниекциемсе, недалеко от дома культуры, поэтому она и стала жертвой», — пояснила Юркевича.

Почему возле дома культуры не посадят постоянную елку?

Как выяснилось, в самоуправлении уже рассматривали возможность посадить возле дома культуры живую ель, которую можно было бы украшать каждый год. Это избавило бы от необходимости ежегодно искать, спиливать и перевозить новое дерево. Однако от идеи отказались из-за особенностей участка: в праздничном сквере слишком высокий уровень грунтовых вод. В результате муниципалитет продолжает ежегодно заготавливать срезанные ели.

Пока же жители Звейниекциемса остались без дерева, к которому привыкли, а самоуправление — с необходимостью объяснять, почему праздничное украшение появилось именно такой ценой.