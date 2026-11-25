Расходы на социальную защиту в Латвии в прошлом году составили 8,231 млрд евро, что на 564,5 млн евро или 7,4% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Расходы на уменьшение социальной отчужденности выросли на 11,4% до 84,6 млн евро, что в основном объясняется ростом расходов на пособие по гарантированному минимальному доходу (ГМД) на 16,3%. Расходы на пенсии, пособия и социальный уход для жителей пенсионного возраста выросли на 11,1% до 3,761 млрд евро, а поддержка людей с инвалидностью - на 9,7% до 790,1 млн евро.

Расходы в сфере социальной защиты в прошлом году сократились на жилищные пособия - на 5% до 42,7 млн евро.

В связи с повышением порога ГМД расходы на это пособие выросли на 16,3% до 13,8 млн евро. В прошлом году порог ГМД для первого или единственного лица в домохозяйстве был повышен со 137 до 166 евро, а для остальных членов домохозяйства - с 96 до 116 евро. По данным Министерства благосостояния, число получателей пособия ГМД сократилось на 5,4% и составило в 2025 году 22 200 человек.

Большая часть, или 45,7% расходов на социальную защиту, приходилась на людей пенсионного возраста. В том числе 89,4% составили расходы на пенсии по старости - 3,4 млрд евро. По сравнению с 2024 годом общие расходы на социальную защиту жителей в этой категории в 2025 году увеличились на 11,1%, что в основном объясняется индексацией пенсий, а также увеличением минимальных пенсий. В 2025 году ежемесячные пенсии по старости были в среднем на 65 евро больше, чем в 2024 году, и составили в среднем 616 евро, при этом общая сумма расходов выросла на 11%.

В связи с проведенной в 2025 году индексацией пенсий и повышением размера минимальной пенсии расходы на пенсии по случаю потери кормильца выросли на 8%, а общие расходы на социальную защиту в случае потери кормильца - на 8,1%.

В 2025 году общие расходы на социальную помощь в сфере здравоохранения выросли на 3,4%. Расходы на пособия по болезни увеличились на 4,5% до 390,9 млн евро. Увеличение расходов на пособия по болезни в основном связано с ростом выплачиваемых пособий - средний размер назначенного пособия вырос с 871,67 евро в 2024 году до 945,7 евро в 2025 году.

Расходы на поддержку людей с инвалидностью в 2025 году выросли на 9,7%. В связи с повышением зарплат ассистентов и сопровождающих лиц расходы на услуги ассистента в самоуправлении для лиц с инвалидностью увеличились на 19,5% до 73,5 млн евро.

Рост расходов на родительские пособия был связан с изменениями в условиях назначения пособия. С 1 января 2025 года родительское пособие выплачивается в размере 75%, в то время как до 2025 года оно выплачивалось в размере 50% от назначенного пособия работающему родителю.

В 2025 году расходы на пособие по безработице были на 2,1% больше, чем в 2024 году, что связано с ростом средней зарплаты. По данным Государственного агентства социального страхования, в конце 2025 года пособие по безработице получали 28 200 безработных, что на 9,1% меньше, чем в конце 2024 года.

В прошлом году общие расходы на социальную помощь, связанные с содержанием жилья, сократились на 5%. Расходы на жилищные пособия в 2025 году составили 41,1 млн евро, что на 4,9% меньше, чем в 2024 году. По данным Минблага, за год число получателей жилищного пособия уменьшилось на 7600 - с 67 800 до 60 200.

Общие расходы на социальную защиту, включая административные и прочие расходы, в прошлом году составили 18,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), что на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2024 году.

Если сравнивать расходы на пособия и пенсии в соотношении с ВВП в странах Балтии, то в Латвии за год они увеличились на 0,2 процентных пункта - с 18,4% от ВВП в 2024 году до 18,6% в 2025 году. АВ Литве прирост составил 0,8 процентных пункта - с 17,4% от ВВП в 2024 году до 18,2% в 2025 году, а в Эстонии расходы по отношению к ВВП не изменились и составили 17,8%.

По сравнению с 2010 годом, расходы на пособия и пенсии в Латвии в 2025 году были на 0,6 процентных пункта больше - 18% от ВВП в 2010 году и 18,6% в 2025 году. В Европейском союзе расходы на пособия и пенсии в 2025 году составили в среднем 27,5% от ВВП.