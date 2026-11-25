В среду, 25 ноября, по всей Латвии пройдет плановая проверка системы раннего оповещения. С 10:00 до 10:10 жители смогут услышать сирены тревоги, а на смартфоны поступят специальные сообщения. В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) предупреждают: это проверка оборудования, а не сигнал о реальной опасности.

Сегодня утром по всей Латвии проверят работу государственной системы раннего оповещения населения. Об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Проверка пройдет с 10:00 до 10:10. В этот промежуток времени будут включены сирены тревоги, а на мобильные телефоны жителей отправят сотовые оповещения с информацией о проводимом тестировании.

Как будут звучать сирены?

Сигнал тревоги будет продолжаться три минуты, но звучать он будет не непрерывно. Сирены станут подавать волнообразный сигнал: пять секунд звука, затем пауза, после чего последовательность повторится. Такой режим позволит проверить работоспособность оборудования и оценить слышимость сигнала.

В ГПСС поясняют, что проверка необходима для выявления возможных технических неисправностей и помех, способных затруднить оповещение населения в случае настоящей чрезвычайной ситуации.

Что придет на мобильные телефоны?

Одновременно с проверкой сирен будет протестирована система сотового оповещения населения. На смартфонах жителей могут появиться специальные сообщения, объясняющие, что звуковой сигнал связан с плановой проверкой.

В отличие от обычных SMS, технология сотового оповещения позволяет передавать предупреждения мобильным устройствам в определенной географической зоне через сети операторов связи.

Такая система предназначена для оперативного информирования людей об угрозах, когда необходимо быстро предупредить большое количество жителей.

Нужно ли что-то делать?

Поскольку речь идет о заранее запланированной проверке, никаких специальных действий в связи с включением сирен предпринимать не требуется. Жителям не нужно искать укрытие или менять свои планы только из-за тестового сигнала.

При этом проверка дает возможность обратить внимание на то, слышна ли сирена в месте проживания или работы и поступило ли сообщение на телефон.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигналы оповещения сопровождаются информацией о характере угрозы и необходимых действиях.

Плановая проверка 25 ноября проводится исключительно для оценки готовности системы раннего предупреждения населения.