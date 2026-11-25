У латвийских пациентов появится возможность записываться к врачу по телефону даже по ночам и в выходные. Вместо сотрудника регистратуры с ними будет разговаривать искусственный интеллект, в том числе и на русском языке.

У латвийских пациентов появится возможность записываться к врачу по телефону даже по ночам и в выходные. Вместо сотрудника регистратуры с ними будет разговаривать искусственный интеллект, в том числе и на русском языке.

Каждому, кто хоть раз пытался дозвониться в регистратуру крупной больницы или поликлиники, знакома эта проблема: телефон либо занят, либо приходится подолгу слушать музыку в ожидании ответа. Латвийская компания Instadial разработала программу, способную одновременно вести до ста телефонных разговоров с пациентами.

Причём речь идёт не о привычном нам телефонном автоответчике, который предлагает нажать ту или иную кнопку. С искусственным интеллектом можно разговаривать как с обычным сотрудником регистратуры: объяснить, к какому врачу вы хотите попасть, узнать, когда он принимает, выбрать удобное время для визита. Искусственный интеллект сам внесёт запись в график приёма врача.

Точно так же можно будет перенести визит на другой день или вовсе отменить его. Программа позволяет также отправить пациенту по электронной почте или в SMS информацию, полученную в ходе телефонного разговора.

Искусственный интеллект сможет общаться с пациентами на трёх языках — латышском, русском и английском.

Как свидетельствуют данные Латвийского агентства инвестиций и развития, ещё к июлю нынешнего года новая технология была опробована более чем в десяти латвийских клиниках.

А теперь её разработчики заключили соглашение о сотрудничестве с создателями крупнейшей в Латвии медицинской информационной системы Ārsta Birojs, которой пользуется большинство региональных и университетских больниц страны, а также многие медицинские центры и врачебные практики. Именно в этой системе ведётся в том числе и запись пациентов на приём к врачам.

Впрочем, полностью отдавать регистратуры во власть искусственного интеллекта пока никто не собирается. Каждое медицинское учреждение будет само определять, какие вопросы программа сможет решать самостоятельно, а в каких случаях ей придётся передать обращение пациента сотруднику.

Когда именно эта услуга появится в той или иной больнице или поликлинике, пока неизвестно: решение о её внедрении будут принимать сами медицинские учреждения.