Владельцам электромобилей следует быть осторожными — даже если автомобиль припаркован на стоянке, специально предназначенной для электромобилей, за это можно получить штраф в 30 евро. Оказывается, в таких местах недостаточно лишь того факта, что транспортное средство является электрическим, выяснила программа TV24 “Svarīgais trīs minūtēs”.

Он должен быть подключён к зарядному устройству, а после завершения зарядки парковочное место необходимо освободить. В передаче TV24 “Svarīgais trīs minūtēs” объясняется, в каких случаях водители электромобилей нарушают правила и почему в некоторых местах за слишком долгую стоянку уже начинают применять дополнительную плату.

Популярность электромобилей в Латвии продолжает расти, и вместе с этим в городской среде появляется всё больше предназначенных для них мест зарядки и дорожных знаков. Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на 1 октября 2026 года в Латвии на учёте было 19 306 электромобилей. За год их количество увеличилось на 34%, поэтому вопросы использования мест зарядки становятся актуальными для всё большего числа водителей.

Хотя дорожные знаки, обозначающие места зарядки электромобилей, в Латвии и других странах Европы используются уже несколько лет, часть водителей по-прежнему не уверена в их значении. Можно ли оставлять электромобиль на такой стоянке, если зарядка не требуется? Можно ли получить штраф даже в том случае, если автомобиль электрический, но не подключён к зарядному устройству? И как долго транспортное средство может находиться на месте зарядки после зарядки аккумулятора?

Стоянка для электромобилей — не обычная бесплатная парковка

Зритель передачи TV24 “Svarīgais trīs minūtēs” обратил внимание на ситуацию в Риге, на улице Пэрсес, где водители электромобилей получают штрафы за нарушение правил стоянки. Чтобы выяснить, в каких случаях такой штраф обоснован, передача обратилась в Рижское самоуправление. Его представители поясняют, что парковочные места для зарядки электромобилей предназначены для конкретной цели — зарядки транспортных средств.

“Стоянка для зарядки электромобилей оборудована дополнительным знаком 860 в соответствии с Правилами дорожного движения, что означает, что это парковочное место предназначено для электромобилей и подключаемых гибридов исключительно во время зарядки. После зарядки это место необходимо освободить”, — поясняют в Рижском самоуправлении.

Это означает, что и водитель электромобиля не имеет права использовать такое парковочное место как обычное место для стоянки автомобиля. Если транспортное средство не подключено к зарядному устройству, оно не соответствует условиям использования парковочного места. Более того, и после завершения зарядки автомобиль нельзя оставлять там на неопределённое время.

За неподключённый электромобиль — штраф 30 евро

Муниципальная полиция Риги подтвердила TV24, что на парковках для зарядки контролируется соблюдение требований дорожных знаков. Если автомобиль припаркован на месте, предназначенном для зарядки электромобилей, но не подключён к зарядному устройству, полиция может зафиксировать нарушение. В таком случае водителю транспортного средства может быть назначен денежный штраф в размере 30 евро.

Полиция указывает, что конкретно на улице Пэрсес с 1 октября этого года было получено 14 вызовов, связанных с возможными нарушениями правил стоянки. Это свидетельствует о том, что ситуация в этом месте уже неоднократно привлекала внимание как жителей, так и правоохранителей. В то же время количество полученных вызовов не означает, что во всех 14 случаях было зафиксировано нарушение или назначен штраф.

Важно понимать, что правила распространяются и на подключаемые гибридные автомобили. Такие транспортные средства имеют право пользоваться соответствующим образом обозначенным парковочным местом для зарядки, однако только для целей зарядки. Если гибридный автомобиль просто припаркован, не используя зарядное устройство, его водитель также рискует получить штраф.