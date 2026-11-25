На фоне усилий латвийских властей по укреплению позиций государственного языка, в том числе постепенного вытеснения русского из ряда общественных сфер, в обществе возникла другая дискуссия: почему молодые латыши всё чаще предпочитают общаться друг с другом на английском, даже находясь в Латвии.

Повод для дискуссии появилась после публикации в социальных сетях, автор которой рассказала, что услышала компанию молодых людей, разговаривавших между собой преимущественно на английском языке.

Сначала женщина предположила, что это туристы. Однако вскоре выяснилось, что молодые люди — латыши: когда им не хватало английских слов, они переходили на латышский, а названия мест произносили с характерным латышским акцентом.

«То есть латыши, которые выбирают общаться между собой на английском. Почему?» — задалась вопросом автор публикации.

В комментариях пользователи предположили, что причиной могло быть присутствие человека, который не понимает латышский. Однако автор с такой версией не согласилась. По её словам, иностранцев в компании не было, а участники разговора лишь периодически вставляли латышские слова, продолжая преимущественно общаться на английском.

Публикация вызвала оживлённую дискуссию. Пользователи предложили несколько объяснений подобного языкового выбора.

Часть комментаторов считает, что английский стал для молодёжи более модным и привычным, поскольку значительная часть контента, который они потребляют в интернете, создаётся именно на этом языке.

«Между молодыми людьми это встречается чаще. Мне кажется, есть выражения и реакции, которые лучше звучат на английском. Английский язык — часть моей повседневной жизни, и действительно есть английские слова и выражения, которым сложно найти подходящий перевод на латышский», — написала одна из участниц обсуждения.

Другая пользовательница отметила, что иногда молодые люди намеренно переходят на английский, чтобы практиковать иностранный язык. По её словам, её дети объясняют такой выбор желанием регулярно совершенствовать свои языковые навыки.

Однако не все участники дискуссии восприняли ситуацию положительно. Некоторые выразили обеспокоенность тем, что латышский язык может постепенно терять позиции в повседневном общении молодого поколения.

Одна из комментаторов рассказала, что её 17-летняя дочь нередко разговаривает с подругами на английском. Сама девушка объясняет это тем, что английский востребован во многих странах, тогда как латышский необходим преимущественно в Латвии. «Большинство молодых людей даже не связывают своё будущее с Латвией», — предположила автор комментария, добавив, что молодёжь ориентируется на международные возможности и поэтому активнее использует английский.

Другие участники обсуждения считают, что на языковые привычки подростков влияют социальные сети, видеоигры, фильмы и англоязычный интернет-контент. При этом некоторые родители подчёркивают, что использование английского в общении с друзьями вовсе не означает плохого знания родного языка: их дети свободно говорят и пишут по-латышски.