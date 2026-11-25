В Латвии постепенно наступает метеорологическая зима. В Алуксне среднесуточная температура держится ниже нуля уже с 23 ноября, а в остальных районах страны начало зимнего сезона ожидается 25–27 ноября. К выходным мороз установится по всей Латвии, местами ночью температура приблизится к −10 градусам. Однако уже на следующей неделе в Курземе возможна оттепель до +8 градусов.

Последняя неделя ноября принесет Латвии настоящую зимнюю погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха продолжит снижаться, а к концу недели морозы ожидаются во всех регионах страны.

В отдельных районах метеорологическая зима, по предварительным данным, уже началась. Например, на метеостанции в Алуксне среднесуточная температура воздуха остается отрицательной с понедельника, 23 ноября.

В целом по Латвии начало метеорологической зимы прогнозируется в период с 25 по 27 ноября.

Что такое метеорологическая зима и когда она начинается?

В отличие от календарной зимы, которая начинается 1 декабря, метеорологическая зима определяется не датой, а фактическими погодными условиями. В Латвии она наступает, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля не менее пяти дней подряд. При выполнении этого условия началом зимы считается первый день пятидневного периода.

Поэтому окончательно подтвердить дату наступления метеорологической зимы можно только после того, как отрицательная среднесуточная температура продержится необходимое количество дней.

В последние годы зима приходила в Латвию в разные сроки:

2025 год — 23 ноября;

2024 год — 4 декабря;

2023 год — 17 ноября;

2022 год — 17 ноября.

Таким образом, нынешнее похолодание соответствует обычным срокам наступления зимнего сезона, хотя в разных регионах страны он начинается не одновременно.

Когда ударят морозы до −10 градусов?

В четверг, 26 ноября, местами в Латвии еще ожидаются небольшие осадки — дождь и снег. Однако затем погода станет преимущественно сухой. Облаков будет меньше, а ночное охлаждение воздуха усилится. Начиная с пятницы, 27 ноября, отрицательная температура ожидается уже по всей стране.

В наиболее холодные ночи местами столбики термометров могут приблизиться к отметке −10 градусов. При этом на большей части территории Латвии небольшой мороз сохранится и днем.

Похолодание будет связано с усилением антициклона — области высокого атмосферного давления, которая обычно приносит более спокойную погоду, слабый ветер и небольшое количество осадков.

В субботу, 28 ноября, центр антициклона окажется непосредственно над Латвией.

При ясном небе и слабом ветре поверхность земли ночью быстрее теряет тепло, поэтому температура может опускаться заметно ниже нуля даже без сильных снегопадов.

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На следующей неделе возможна оттепель до +8 градусов

Несмотря на ожидаемые морозы, зимняя погода может оказаться неустойчивой. После субботы центр антициклона постепенно сместится к юго-востоку. В Латвии немного усилится ветер южного и юго-западного направлений. По предварительным прогнозам, на следующей неделе осадков будет немного, однако расчеты температуры пока существенно различаются.

Наиболее высокая вероятность потепления сохраняется в Курземе, где воздух может прогреться до +8 градусов. В Латгале в то же время ожидается более холодная погода.

Такая разница между регионами означает, что в западной части страны зимние морозы могут смениться оттепелью, тогда как на востоке отрицательная температура сохранится дольше.

При этом прогноз на следующую неделю еще может измениться, поэтому говорить об устойчивом потеплении пока рано.

Что означает похолодание для жителей?

При отрицательной температуре даже небольшое количество влаги на дорогах и тротуарах может замерзать, создавая скользкие участки. Особенно осторожными следует быть утром и вечером, а также на дорогах, где после дневного потепления сохраняется влажное покрытие.

Если на следующей неделе в западных районах действительно начнется оттепель, колебания температуры около нуля могут вновь способствовать образованию гололедицы.

Таким образом, ближайшие дни принесут Латвии первые более продолжительные морозы нынешнего зимнего сезона. Однако наступление метеорологической зимы не означает, что оттепелей больше не будет: уже в начале декабря погода в разных частях страны может заметно различаться.