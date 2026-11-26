Рижская гостиница Avalon Hotel & Conferences после предупреждения Инспекции здравоохранения отменила бронирование помещений, в которых представители турецкой стоматологической клиники Agagsia Dental Clinic планировали проводить бесплатные консультации для жителей Латвии, сообщает ЛЕТА.

Помещения забронировали на имя другой компании

Представители гостиницы пояснили, что бронирование помещений на период с 28 по 30 ноября было оформлено на имя другой компании. При этом Agagsia Dental Clinic в документах вообще не фигурировала.

Таким образом, имевшаяся в распоряжении гостиницы информация не давала оснований считать, что заказчиком является турецкая стоматологическая клиника.

После получения информации от Инспекции здравоохранения представители гостиницы связались с заказчиком, чтобы уточнить характер запланированного мероприятия.

Заказчик заверил, что в помещениях гостиницы не предполагается оказание медицинских услуг, в том числе диагностических.

Тем не менее, учитывая информацию, предоставленную инспекцией, руководство Avalon Hotel & Conferences в качестве меры предосторожности решило отменить бронирование.

Клиентов искали в социальных сетях

Ранее Инспекция здравоохранения предупредила, что стоматологи турецкой клиники Agagsia Dental Clinic не имеют права оказывать медицинские услуги в помещениях рижской гостиницы.

В распоряжение инспекции поступила информация о том, что представители клиники намерены проводить в Риге стоматологические консультации. В социальных сетях Facebook, Instagram и TikTok распространялась реклама, призывающая жителей Латвии записываться на бесплатные консультации стоматологов.

Изучив ситуацию, 19 ноября инспекция проинформировала представителей гостиницы, а также Латвийскую ассоциацию гостиниц и ресторанов о характере запланированного мероприятия и требованиях законодательства.

Первоначально представители гостиницы сообщили инспекции, что не могут идентифицировать указанное мероприятие.

Теперь бронирование помещений отменено.

Кто владеет гостиницей

Согласно информации Firmas.lv, управляющая гостиницей Avalon Hotel & Conferences компания HWS Management в прошлом году работала с оборотом в размере 2,931 млн евро, что на 1% больше, чем годом ранее.

Прибыль предприятия составила 218 608 евро, тогда как годом ранее компания работала с убытками.

HWS Management зарегистрирована в 2011 году, её основной капитал составляет 2845 евро. Владельцем предприятия является Дмитрий Сметанин.