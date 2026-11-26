В передаче «Ziņu Top» на телеканале TV24 министр благосостояния Илзе Индриксоне (Национальное объединение) рассказала, планирует ли правительство отказаться от индексации пенсий, пишет nra.lv.

Министр пояснила, что предусмотренный правительственной декларацией отказ от автоматической индексации не касается пенсий.

Индриксоне подчеркнула, что индексация играет важную роль в сфере социальной поддержки, особенно в условиях роста стоимости жизни. Однако каждую меру поддержки и её эффективность необходимо оценивать индивидуально.

«У нас очень многое привязано к индексации с учётом инфляции или к росту минимальной заработной платы. Это реальные расходы, которые увеличиваются. Поэтому нельзя просто взять и повсеместно отказаться от механизмов перерасчёта. Каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально. Нельзя говорить, что индексация недопустима, ведь если речь идёт о мерах социальной поддержки, то стоимость жизни растёт и размеры выплат необходимо пересматривать», — отметила Индриксоне.