26 ноября 2026 года вспоминают епископа Константинопольского и видного богослова Иоанна, который за свой дар проповедника и невероятное красноречие получил прозвище Златоуст.

В народе этот день называли озябанием зяби, к этому периоду природа окончательно погружалась в сон до весны.

О чем вспоминают в Церкви 26 ноября 2026 года

Иоанн родился в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой и знатной семьи, а потому получил блестящее образование. Он начал работать адвокатом в Константинополе и был очень востребован на этом поприще, потому что оказался абсолютно невероятным оратором. В 25 лет он пришел к вере, крестился и после этого, отринув все светское, отправился в одиночестве в пустыню, став аскетом.

Там он провел 4 года, но эти лишения полностью подорвали его здоровье. Затем Иоанн посчитал себя готовым нести слово Божие людям. Он вернулся в Константинополь и начал читать проповеди. Также он писал богословские тексты. За жизнь его было много потерь и гонений. И умер он в ссылке в поселении Команы (он расположен в 15 км от современного Сухума), где и был похоронен. Произошло это в 407 году. В 438 году патриарх Константинопольский Прокл произнес публичное похвальное слово Златоусту во время богослужения. Тогда народ просил принести мощи в Константинополь, что и было с позволения Феодосия II сделано. Они были принесены в церковь Святой мученицы Ирины. Когда для этого вскрыли гроб, то оказалось, что мощи не были тронуты тлением.

Смысл праздника

Иоанн Злотоуст является одним из столпов богословской литературы, но и физическую жизнь свою он полностью посвятил служению Богу.

Народные приметы погоды

Дождь в этот день обещает буйные травы летом. Много снега намело — к хорошему урожаю. Каркающие вороны обещают потепление. Яркие звезды на небе — к сильному морозу. Крупные снежинки предвещают теплые дни впереди. Мелкий снег — к морозам.

Что можно делать 26 ноября 2026 года

Заканчиваются работы на огороде и в саду. Начинается пора готовки пельменей, в идеале их надо делать всей семьей. Чем больше сделано, тем счастливее будет год. Есть пельмени приглашают всех родственников и соседей.

Что нельзя делать 26 ноября 2026 года