26 ноября 2026 года вспоминают епископа Константинопольского и видного богослова Иоанна, который за свой дар проповедника и невероятное красноречие получил прозвище Златоуст.
В народе этот день называли озябанием зяби, к этому периоду природа окончательно погружалась в сон до весны.
О чем вспоминают в Церкви 26 ноября 2026 года
Иоанн родился в IV веке в Антиохии. Он был родом из богатой и знатной семьи, а потому получил блестящее образование. Он начал работать адвокатом в Константинополе и был очень востребован на этом поприще, потому что оказался абсолютно невероятным оратором. В 25 лет он пришел к вере, крестился и после этого, отринув все светское, отправился в одиночестве в пустыню, став аскетом.
Там он провел 4 года, но эти лишения полностью подорвали его здоровье. Затем Иоанн посчитал себя готовым нести слово Божие людям. Он вернулся в Константинополь и начал читать проповеди. Также он писал богословские тексты. За жизнь его было много потерь и гонений. И умер он в ссылке в поселении Команы (он расположен в 15 км от современного Сухума), где и был похоронен. Произошло это в 407 году. В 438 году патриарх Константинопольский Прокл произнес публичное похвальное слово Златоусту во время богослужения. Тогда народ просил принести мощи в Константинополь, что и было с позволения Феодосия II сделано. Они были принесены в церковь Святой мученицы Ирины. Когда для этого вскрыли гроб, то оказалось, что мощи не были тронуты тлением.
Смысл праздника
Иоанн Злотоуст является одним из столпов богословской литературы, но и физическую жизнь свою он полностью посвятил служению Богу.
Народные приметы погоды
Дождь в этот день обещает буйные травы летом.
Много снега намело — к хорошему урожаю.
Каркающие вороны обещают потепление.
Яркие звезды на небе — к сильному морозу.
Крупные снежинки предвещают теплые дни впереди.
Мелкий снег — к морозам.
Что можно делать 26 ноября 2026 года
Заканчиваются работы на огороде и в саду.
Начинается пора готовки пельменей, в идеале их надо делать всей семьей. Чем больше сделано, тем счастливее будет год.
Есть пельмени приглашают всех родственников и соседей.
Что нельзя делать 26 ноября 2026 года
Нельзя произносить бранные слова.
Очень опасно брать незаслуженные вознаграждения.
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