Реконструкция одного из самых известных концертных залов Риги оказалась сложнее, чем предполагалось. За конструкциями, установленными после пожара 1963 года, реставраторы обнаружили исторические декоративные элементы и фрагменты росписи. Как сообщают Новости ТВ3 , открытие Большой гильдии придется отложить, однако возвращения зрителей ожидают осенью 2027 года.

Что скрывалось за конструкциями более 60 лет

Одним из самых трудоемких этапов реконструкции стало восстановление торцевой стены Большого зала. Изначально эти работы не были предусмотрены проектом. После демонтажа конструкций, которыми стену закрыли во время послепожарной реконструкции, специалисты обнаружили серьезные повреждения, вызванные огнем и влагой.

Значительную часть гипсовых украшений пришлось воссоздавать по сохранившимся оригиналам. В центральной части стены, где находится декоративная имитация окна, реставраторы также обнаружили остатки исторической росписи. Уцелевшие фрагменты позволили частично восстановить старинный орнамент, в том числе с использованием настоящего сусального золота.

Работы над стеной продолжаются уже около полугода. Ее центральная часть практически готова, теперь специалисты занимаются боковыми участками.

Таких окон и дверей больше нигде не встречали

Не меньше удивления у реставраторов вызвали исторические окна, двери и даже оконная фурнитура. По словам реставратора компании RERE MEISTARI Гунтиса Вецвагарса, некоторые из этих элементов, возможно, уникальны для Латвии.

«За всю свою профессиональную деятельность я нигде больше ничего подобного не встречал», — признается специалист, добавляя, что и его коллеги не сталкивались с такими находками.

Большая гильдия является памятником архитектуры государственного значения. Поэтому задача специалистов заключается не просто в ремонте здания, а в сохранении максимального количества подлинных исторических деталей.

Зал будет не только выглядеть, но и звучать иначе

За историческими интерьерами обновленной Большой гильдии будут скрываться современные технические решения. В концертном зале установят подвижные боковые панели сцены и регулируемые акустические конструкции под потолком. Они позволят менять акустические характеристики помещения в зависимости от того, кто выступает на сцене.

Это особенно важно для концертной площадки, на которой проходят выступления как большого симфонического оркестра, так и камерных музыкальных коллективов.

Даже восстановленная историческая торцевая стена станет частью новой акустической системы.

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Когда вернутся музыканты и зрители?

На сегодняшний день выполнено около 80% запланированных работ. Однако состояние некоторых строительных конструкций оказалось хуже, чем предполагалось, поэтому завершить реконструкцию в марте 2027 года, как планировалось первоначально, не удастся.

Теперь основные работы сосредоточены внутри здания. Материалы заказаны, большая их часть уже доставлена. Одной из главных оставшихся задач является завершение монтажа акустических систем.

По словам члена правления Valsts nekustamie īpašumi Елены Гавриловой, Латвийский национальный симфонический оркестр предположительно начнет возвращаться в свою историческую резиденцию в мае-июне 2027 года. Первых зрителей рассчитывают принять в сентябре, с началом нового концертного сезона.

Для оркестра возвращение в Большую гильдию станет особенно значимым событием: в 2026 году музыкальный коллектив отметил свое столетие.

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Потребуются ли дополнительные миллионы?

Общая стоимость реконструкции и реставрации Большой гильдии составляет около 19,8 млн евро. Несмотря на обнаруженные повреждения и необходимость проведения дополнительных работ, очередного увеличения стоимости проекта пока не ожидается.

В Valsts nekustamie īpašumi заверили, что необходимое финансирование для дополнительных работ уже найдено.