Несправедливо распределённая оплата труда среди коллег может стать серьёзной проблемой в любой компании.Вот такой истрией поделился с LA.lv читатель Марис.

Я бухгалтер и уже десять лет работаю в одной компании. Моя зарплата сейчас составляет 1650 евро брутто в месяц. Недавно совершенно случайно увидел, что наша компания ищет ещё одного бухгалтера по расчёту заработной платы. Открыл объявление о вакансии и, честно говоря, в первый момент подумал, что что-то неправильно понял.

Новому сотруднику предлагается зарплата от 2000 до 2200 евро брутто в месяц.

То есть человек, который ещё даже не переступил порог нашего офиса, сможет получать на 350–550 евро в месяц больше, чем я после десяти отработанных лет.

Мне действительно хочется спросить — как это вообще нормально?

За эти десять лет я освоил все системы компании, знаю наш порядок работы, сотрудников, сроки и проблемы. Я работал в конце месяца до позднего вечера, рассчитывал зарплаты, отпускные, больничные, доплаты и налоги. Когда кто-то из коллег уходит в отпуск или заболевает, работу всё равно нужно сделать, и чаще всего её делают те, кто уже годами работает в компании.

Новому коллеге поначалу ещё потребуется обучение. Очень возможно, что и мне придётся помогать ему осваивать систему компании и специфику работы.

И тогда я буду сидеть рядом с человеком, которого сам обучаю, зная, что он за эту же работу уже с первого дня получает больше, чем я?

Я ничего не имею против нового коллеги. Он не виноват и, конечно, если компания предлагает 2200 евро, было бы глупо от этого отказываться.

Вопрос к работодателю. Почему деньги внезапно находятся тогда, когда нужно привлечь нового человека, но годами не находятся для тех, кто уже работает в компании?

Если рыночная зарплата бухгалтера по расчёту заработной платы сейчас составляет 2000 или 2200 евро, то почему моя зарплата по-прежнему 1650 евро? Неужели мои десять отработанных лет действительно менее ценны для компании, чем привлечение нового сотрудника?

Получается абсурдная ситуация — если бы я завтра уволился и через несколько месяцев снова подал заявку в ту же компанию, возможно, мне предложили бы более высокую зарплату, чем сейчас. А потом работодатели удивляются, почему уходят опытные сотрудники.

На мой взгляд, такие ситуации не только злят людей. Они ясно показывают, насколько компания на самом деле ценит своих многолетних сотрудников.

Поэтому хочу понять и юридическую сторону — действительно ли работодатель имеет право платить человеку, которого только что принимают на ту же должность и который будет выполнять схожие обязанности, больше, чем сотруднику с десятью годами опыта?

Присяжный адвокат Лаурис Клагишc поясняет, что и новому сотруднику можно предлагать более высокую зарплату, чем работающему дольше сотруднику того же уровня. Трудовой закон не устанавливает, что всем сотрудникам с одинаковым названием должности обязательно должна выплачиваться идентичная зарплата. Разницу можно объективно обосновать, например, квалификацией сотрудника, опытом, конкретными обязанностями и ответственностью, результатами работы, спросом на определённые навыки или ситуацией на рынке труда на момент приёма сотрудника.

Кроме того, одинаковое название должности ещё не означает, что сотрудники фактически выполняют одинаковую работу или работу равной ценности.

Однако различие в оплате труда не должно основываться на дискриминационном критерии. Часть вторая статьи 7 Трудового закона предусматривает равные права на справедливую оплату труда без прямой или косвенной дискриминации.

Статья 29 Трудового закона распространяет запрет различного отношения также на установление оплаты труда, а часть первая статьи 60 возлагает на работодателя обязанность устанавливать равную оплату мужчинам и женщинам за такую же работу или работу равной ценности. Следовательно, различие в зарплате само по себе ещё не является нарушением.

С юридической точки зрения решающим является то, может ли работодатель указать понятные, последовательные и связанные с выполнением работы причины, по которым одному сотруднику платят больше, чем другому. Если два сотрудника фактически выполняют работу равной ценности, но более низкая зарплата связана, например, с полом, возрастом, инвалидностью или другим запрещённым критерием дискриминации, различие в оплате может быть противоправным.

С точки зрения управления персоналом такая ситуация может вызвать серьёзное недовольство, снизить мотивацию и способствовать уходу сотрудников, даже если формально закон не нарушен.

Поэтому работодателю было бы целесообразно поддерживать ясную и последовательную систему оплаты труда и уметь объяснить объективные критерии, которые обосновывают различия в зарплате.”