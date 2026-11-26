В четверг, 26 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода с небольшим дождем и снегом. Днем температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, однако ближе к вечеру ситуация изменится: с северо-востока начнутся прояснения, и в Видземе и Латгале мороз усилится до −6 градусов. В Риге после дневных +2…+4 градусов температура также опустится ниже нуля. Водителям и пешеходам следует учитывать риск гололедицы.

Четверг в Латвии начался с температуры около нуля, небольших осадков и местами скользких дорог. Однако к вечеру во многих районах страны ожидается заметное похолодание.

По прогнозам синоптиков, в течение дня небо будет преимущественно облачным, хотя в Курземе возможны продолжительные прояснения. Местами пройдут небольшие дожди и снег. Существенных осадков не ожидается, а ветер будет преимущественно слабым, северных направлений.

Максимальная температура воздуха составит 0…+5 градусов.

Где вечером похолодает до −6 градусов?

Во второй половине дня облака начнут рассеиваться, причем первыми прояснения появятся на северо-востоке страны. По мере уменьшения облачности воздух начнет быстрее охлаждаться. Вечером в Видземе и Латгале температура местами опустится до −6 градусов.

Более сильное похолодание связано с областью высокого атмосферного давления, под влиянием которой находится Латвия. При ясном небе земная поверхность быстрее теряет накопленное тепло, поэтому температура может резко снижаться даже при слабом ветре.

Атмосферное давление в четверг составит 1020–1025 гектопаскалей на уровне моря.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице в течение дня временами возможны небольшие осадки — дождь и снег. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, который постепенно сменится северо-восточным.

Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Однако вечером температура в Риге опустится ниже нуля.

Это означает, что влажные участки дорог и тротуаров могут начать замерзать, особенно там, где после осадков останется вода.

Утром местами было до −5 градусов

Ранним утром 26 ноября температура воздуха на большей части территории Латвии составляла от −2 до 0 градусов. В отдельных районах Курземе мороз достигал −4 градусов, а ночью на метеостанции Лиепайского аэропорта было зарегистрировано −5 градусов. В то же время в некоторых прибрежных районах сохранялась положительная температура — до +3 градусов.

Такая разница объясняется в том числе влиянием относительно теплой морской воды, которая осенью и в начале зимы замедляет охлаждение воздуха у побережья.

Небо утром было облачным, однако в западных и центральных районах местами наблюдались прояснения. В отдельных местах отмечались туман и небольшие осадки. Толщина снежного покрова на метеостанциях составляла менее одного сантиметра.

В Риге утром температура держалась около нуля, местами шел снег, также сохранялась вероятность дождя и гололедицы.

Осторожно: к вечеру дороги могут стать скользкими

Сочетание дневной положительной температуры, небольших осадков и вечернего мороза создает условия для образования гололедицы. Особенно внимательными следует быть на мостах, путепроводах, загородных дорогах и участках, которые остаются влажными после дождя или таяния снега.

Водителям стоит выбирать скорость с учетом состояния покрытия и увеличивать дистанцию, а пешеходам — соблюдать осторожность на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Даже если днем дороги выглядят мокрыми, после захода солнца их состояние может быстро измениться.

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Впереди еще более холодные ночи

Нынешнее похолодание станет продолжением перехода Латвии к зимней погоде. Согласно ранее опубликованному прогнозу, к концу недели мороз ожидается во всех регионах страны. В наиболее холодные ночи температура местами может приблизиться к −10 градусам, а днем во многих районах сохранится небольшой минус.

При этом в начале следующей недели погода может снова измениться: на западе страны вероятность оттепели выше, чем на востоке.

Таким образом, ближайшие дни принесут Латвии не столько обильные снегопады, сколько заметное ночное похолодание и связанные с ним риски обледенения дорог.