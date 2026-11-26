На общем собрании Латвийской академии наук (ЛАН) пост ее президента сохранил Иварс Калвиньш. За его отзыв с должности проголосовало менее двух третей, или 110 участников собрания, против был 61 участник, а 11 бюллетеней были признаны недействительными.

Калвиньш занимает пост президента ЛАН с 2020 года. В конце 2024 года он был избран на второй четырехлетний срок, который истечет в 2028 году.

Устав ЛАН предусматривает, что срок полномочий должностных лиц академии составляет четыре года и избираться они могут не более двух раз подряд.

Как сообщалось, в конце октября Калвиньш в открытом письме к общественности и СМИ сообщил, что рассматривает возможность покинуть пост в связи с ситуацией вокруг его рекомендации о предоставлении гражданства Латвии гражданке Индии Дивье Вишванат.

Позже он сообщил, что обратился в Сенат ЛАН с просьбой отозвать его с поста президента.

15 октября Сейм принял закон о предоставлении гражданства Вишванат, однако 22 октября утвердил другой закон, отменяющий предыдущий. Это произошло после того, как в публичном пространстве были высказаны сомнения относительно ее образования, научных публикаций и оснований для получения гражданства.

Президиум ЛАН в связи с этим указал, что президент академии, рекомендуя предоставить гражданство Вишванат, действовал в соответствии со своими полномочиями. Рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно, на основании предоставленной Калвиньшу информации.

Тем временем Генеральная прокуратура начала проверку в связи с процессом получения Вишванат гражданства Латвии. Также прокуратура оценит фактическую роль и систематическое участие ЛАН в случаях предоставления гражданства.

В свою очередь, Министерство образования и науки (МОН) передало на согласование проект распоряжения о создании межведомственной комиссии для оценки правового статуса, функций и роли ЛАН в сфере науки. В комиссию войдут представители МОН, Министерства финансов, Государственной канцелярии, ЛАН, Латвийского совета по науке, вузов и научных учреждений, а также Латвийской ассоциации молодых ученых. После оценки деятельности академии комиссия подготовит предложения по ее дальнейшему развитию, улучшению правового регулирования и модели деятельности. Отчет о проделанной работе должен быть подан правительству до 31 мая 2027 года.