Декабрьское повышение тарифов за отопление в Риге - сразу 19% - может стать отнюдь не единственным нынешней зимой.

Rīgas siltums получил разрешение пересматривать тарифы не раз в четыре месяца, как раньше, а ежемесячно. В этом контексте Рижская дума напомнила: для получения жилищного пособия сейчас есть дополнительные возможности, применяются повышенные коэффициенты.

Что существенно: для получения этого пособия статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства необязателен. Социальная служба рассматривает каждое заявление индивидуально и учитывает доходы, накопления, имущество и фактические расходы домохозяйства на жилье.

Условия и нюансы

Обратиться за жилищным пособием может домохозяйство, у которого после оплаты жилья не хватает средств на основные нужды. В Риге пособие могут запросить жители, которые задекларировали место жительства в столице и фактически здесь живут. Помощь доступна как собственникам жилья, так и нанимателям, заключившим договор найма.

Для получения пособия статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства необязателен. Социальная служба рассматривает каждое заявление индивидуально и учитывает доходы, накопления, имущество и фактические расходы домохозяйства на жилье.

Если в домохозяйстве есть хотя бы один трудоспособный человек, пособие назначают на три месяца. В остальных случаях — на шесть месяцев.

Тем, кто уже получает пособие и у кого срок его назначения еще не истек, Рижская социальная служба автоматически пересчитает сумму с учетом повышенных коэффициентов. Подавать дополнительное заявление не нужно.

Если выросли фактические расходы на жилье, например пришел более высокий счет за отопление, можно попросить о перерасчете. Для этого нужно подать новое заявление и приложить соответствующие платежные документы. Перерасчет возможен и за три предыдущих календарных месяца.

Если срок, на который было назначено пособие, уже истек, за ним нужно обратиться повторно.

Получить помощь будет непросто

Чтобы получить пособие, придется побегать и собрать ворох справок. Потребуются следующие документы:

Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами домохозяйства.

Выписки с банковских и других платежных счетов всех членов домохозяйства за последние три полных календарных месяца.

Справка о зарплате за последние три полных календарных месяца.

Документы о нерегулярных доходах, а также о платежах, полученных за последние 12 календарных месяцев.

Счета или квитанции, подтверждающие расходы на жилье.

Также нужно предъявить удостоверение личности.

Для оценки материального положения домохозяйства заполняется декларация о средствах к существованию. Социальная служба составляет ее на основании представленных сведений и при необходимости запрашивает дополнительные документы.