«После смерти деда остался заброшенный хутор (более 100 км от Риги), старая машина и однокомнатная квартира. Из наследственной массы мне нужна только квартира, остальное — сплошная „головная боль“.

Имею ли я право уже на этапе приёма наследства отказаться от того, что мне не нужно, и принять только квартиру? Или наследство переходит по принципу „всё или ничего“? Читатель bb.lv»

Отвечает присяжный нотариус Рижского окружного суда Санта ТЕРЕХИНА:

— Действительно, в практике нотариусов бывают случаи, когда человек, получая в наследство какое-то имущество, пытается ещё на этапе оформления отказаться от того, что считает ненужным балластом, — от какой-то не слишком ценной недвижимости, от старого транспортного средства и т. д. Иногда в наследственной массе оказываются и какие-то непогашенные долги умершего.

И тут важно понимать: правовая система Латвии базируется на принципах римского права, согласно которым в вопросах наследования действует чёткое правило: либо наследник принимает всё без исключения имущество, которое было у наследодателя на день смерти, — каким бы оно ни было и в чём бы оно ни состояло, — и потом распоряжается наследством по своему усмотрению (пользуется, продаёт, дарит, закладывает и т. д.), либо отказывается — но, опять же, от ВСЕГО.

Приняв соответствующее решение и подтвердив его своей подписью, наследник уже не сможет впоследствии передумать и изменить свой выбор.