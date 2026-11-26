Мошенники продолжают активно атаковать жителей Латвии. От имени Государственного агентства социального страхования (VSAA) они рассылают на электронную почту фальшивые решения о якобы назначенном энергопособии. Такое пособие не существует.

В письмах содержатся кнопки и ссылки, призывающие «подтвердить счёт» или «получить выплату». Специалисты предупреждают: ни в коем случае не нажимайте на эти кнопки.

Если вы уже открыли ссылку из письма, никогда не вводите коды Smart-ID или данные доступа к интернет-банку. Именно так мошенники получают контроль над вашим счётом и похищают деньги.

Что делать, если вы уже ввели данные:

Немедленно позвоните в свой банк и заблокируйте доступ к интернет-банку и платёжным картам.

Обратитесь с заявлением в Государственную полицию.

Чтобы проверить, действительно ли VSAA направляла вам какое-либо решение, зайдите на официальный портал Latvija.gov.lv или позвоните на консультационный телефон агентства 64507020.