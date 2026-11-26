Поправки к Закону о защите прав потребителей, вступившие в силу 20 ноября, дают право получить понятное объяснение причин отказа в выдаче кредита.

Объяснение помогает понять причину отказа, но не всегда показывает, что делать дальше, информируют специалисты Kredītreitings.lv. Сейм принял поправки 20 августа. Они распространяются на случаи, когда заявка на получение кредита отклонена на основании автоматизированной обработки данных. В такой ситуации потребитель может потребовать участия человека в оценке своей кредитоспособности, получить чёткое и понятное объяснение, а также попросить пересмотреть принятое решение. О кредитном отказе кредитор обязан сообщить незамедлительно.

Специалисты Kredītreitings.lv отмечают, что объяснение банка написано на языке банка. Чтобы оно было полезным, человек должен понимать, что конкретно означают его показатели и что можно изменить.

Что изменилось 20 ноября

Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Каспарс Бришкенс отметил, что поправки стали ответом на стремительное развитие технологий, распространение цифровых финансовых услуг и появление на рынке новых кредитных продуктов.

На практике это означает появление нескольких новых прав потребителей:

Если оценка способности погасить кредит основана на автоматизированной обработке данных и заявка отклонена, кредитор обязан проинформировать потребителя о его праве на оценку с участием человека.

Потребитель может потребовать участия человека в оценке своей кредитоспособности и получить чёткое и понятное объяснение.

Потребитель вправе изложить кредитору свою позицию и потребовать пересмотра оценки.

Об отказе кредитор обязан сообщить незамедлительно.

Каждый человек может указать в кредитных информационных бюро, что не желает получать кредит. Кредиторы обязаны учитывать такую отметку.

До сих пор закон обязывал кредитора сообщать об отказе и, если решение принималось автоматически, информировать об этом потребителя. Теперь право на понятное объяснение и пересмотр решения прямо закреплено в законодательстве.

Право на объяснение ещё не означает, что человек его поймёт

При оценке кредитоспособности учитывается несколько показателей: доходы, имеющиеся финансовые обязательства, платёжная дисциплина и просрочки в кредитной истории.

Если в объяснении написано, что соотношение обязательств и доходов слишком высокое, кредитор формально выполнил свою обязанность. Однако у человека остаются вопросы: насколько именно высок этот показатель, какое из обязательств оказывает наибольшее влияние и будет ли ответ таким же в другом банке.

«Банк объясняет своё решение на своём языке, но человеку необходима целостная картина. Мы объединяем разные цифры в одну картину и объясняем, что нужно сделать, чтобы в следующий раз ответ мог быть другим», — комментируют в Kredītreitings.lv.

Проблема затрагивает очень многих. По данным AS Kredītinformācijas birojs (KIB), на конец первого квартала 2026 года в Латвии активные кредитные обязательства имели 702 тысячи жителей. Из них у 152 тысяч, или 22%, был как минимум один кредит с просрочкой более 90 дней.

Общий остаток задолженности физических лиц достиг 9,9 млрд евро, из которых 986 млн евро приходились на обязательства с просрочкой более 90 дней.

Ещё одна тенденция: согласно опросу KIB и исследовательского агентства Norstat, 27% жителей признались, что в течение жизни брали займы для погашения других кредитных обязательств.

По оценке Kredītreitings.lv, именно в таких ситуациях отказ может стать особенно полезным сигналом. Если после полученного «нет» человек просто подаёт заявку в следующую организацию, не разобравшись в причине отказа, он рискует попасть в тот же замкнутый круг.

13% жителей никогда не брали кредитов. Хорошо ли это для их кредитного рейтинга?

Опрос KIB и Norstat, проведённый в мае 2026 года среди 1002 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет, показывает, что 13% совершеннолетних жителей Латвии никогда не брали кредитов, не оформляли лизинг и не пользовались кредитным лимитом.

Из них:

63% не хотят брать на себя финансовые обязательства;

45% считают, что им хватает собственных доходов;

24% полагают, что будущее слишком неопределённо;

19% боятся брать кредиты;

13% не имеют стабильных доходов.

Лишь чуть менее 2% пытались получить кредит, но получили отказ.

Женщины проявляют большую осторожность. Неопределённость будущего в качестве причины называют 29% женщин и 15% мужчин. Боязнь брать кредиты испытывают 23% женщин и 14% мужчин.

На первый взгляд может показаться, что отсутствие кредитной истории — идеальный вариант. Однако кредитный рейтинг физического лица рассчитывается на основе информации, содержащейся в его кредитной истории. Если такой информации нет, кредитор не может оценить платёжную дисциплину человека.

С точки зрения кредитора такой человек не является ни «хорошим», ни «плохим». Он просто невидим.

В KIB напоминают, что само по себе получение кредита нельзя оценивать ни положительно, ни отрицательно.

Kredītreitings.lv согласен с этой позицией и считает, что проблема заключается в другом: многие люди не знают, что такое кредитная история и как их видит кредитор.

Это вопрос финансовой грамотности, который особенно остро встаёт именно тогда, когда финансирование действительно необходимо, например при покупке жилья.

В особенности это касается трёх групп:

Молодые специалисты, которые только начинают самостоятельную жизнь и ещё не успели сформировать кредитную историю.

Предприниматели и люди, которые всё покупают за собственные средства. Их финансы могут быть в полном порядке, но кредитор этого не видит.

Люди, возвращающиеся в Латвию. В базе данных KIB хранится кредитная история тех, кто оформлял кредиты в Латвии, поэтому опыт, накопленный за рубежом, здесь может быть не виден.

«У человека без кредитной истории часто нет проблем с платёжеспособностью. У него проблема с видимостью. Мы показываем, как такой профиль выглядит в глазах кредитора и что можно сделать, чтобы он не оставался пустым в тот момент, когда понадобятся деньги», — комментируют в Kredītreitings.lv.

Что делать после отказа в кредите: пять шагов

1. Потребовать объяснение.

Если решение было принято автоматически, вы имеете право на оценку с участием человека и получение чёткого, понятного объяснения.

2. Проверить свою кредитную историю.

Бесплатно ознакомиться с ней можно на сайте kib.lv, пройдя аутентификацию с помощью Smart-ID или eID. Стоит убедиться, что в истории нет ошибок или обязательств, о которых вы не знаете.

3. Изложить свою позицию.

Закон позволяет предоставить кредитору дополнительную информацию и попросить пересмотреть оценку. Если ваши доходы изменились или просроченная задолженность уже погашена, об этом стоит сообщить.

4. Не погашать один долг за счёт другого.

В KIB отмечают, что получение нового займа исключительно для покрытия предыдущего платежа, без формирования долгосрочного решения, может свидетельствовать о потере финансового равновесия.

5. Разобраться в общей финансовой ситуации до подачи следующей заявки.

Сервис Kredītreitings.lv позволяет заполнить анкету, получить собственный кредитный рейтинг по шкале от A до E, а также конкретные рекомендации по улучшению своего финансового положения.

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