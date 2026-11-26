В Латвии планируют продолжить реформу больниц, которая может изменить привычный порядок получения медицинской помощи. Новый министр здравоохранения Нормунд Станевич считает, что пациентов следует активнее направлять в региональные больницы, даже если это означает лечение не в ближайшем к дому медицинском учреждении. Одновременно он предлагает пересмотреть работу скорой помощи, сократить очереди в приемных отделениях и изменить систему финансирования здравоохранения. При этом конкретного обещания повысить зарплаты медикам министр пока не дает.

Пациенты в Латвии должны получать лечение там, где имеются необходимые специалисты и возможности, даже если подходящая больница находится не рядом с домом. Такой подход предлагает новый министр здравоохранения Нормунд Станевич («Объединенный список»). В четверг, 26 ноября, в интервью телеканалу TV3 он заявил, что реформу больничной сети необходимо продолжать, но с более четким распределением пациентов между медицинскими учреждениями.

По мнению министра, нынешняя система нуждается в серьезных изменениях, поскольку существующий порядок организации и финансирования медицинской помощи уже не отвечает потребностям отрасли.

Две ведущие больницы в Риге, больше пациентов — регионам

Станевич считает, что в столице должны действовать две ведущие больницы — по одной на каждом берегу Даугавы. При этом региональные медицинские учреждения необходимо загружать более равномерно. По замыслу министра, пациентов, которым не требуется лечение в крупнейших университетских больницах, следует направлять в региональные учреждения, способные предоставить необходимую помощь.

Это может означать, что человека отправят не в ближайшую к его дому больницу, а в другое медицинское учреждение.

Станевич признает, что такой подход в отдельных случаях может оказаться неудобным для пациентов, однако считает его необходимым для более эффективной организации здравоохранения. Смысл предлагаемой модели — использовать имеющиеся мощности региональных больниц и не перегружать крупнейшие медицинские центры пациентами, которым можно оказать помощь в другом месте.

При этом конкретные правила распределения пациентов, перечень больниц и сроки внедрения новой модели министр пока не представил.

Что это будет означать для пациентов?

В случае реализации предложения привычный принцип обращения в ближайшую больницу может измениться для некоторых категорий пациентов. Например, если необходимую медицинскую услугу способна предоставить региональная больница, пациента могут направить именно туда, даже если для этого потребуется более длительная поездка.

Однако речь пока идет о направлении реформы, а не об уже утвержденном порядке госпитализации. Неясно также, как будут учитываться транспортная доступность, состояние здоровья человека, возможность посещения пациента родственниками и расходы на дорогу.

Эти вопросы особенно важны для пожилых людей, пациентов с ограниченной мобильностью и жителей населенных пунктов, откуда трудно добраться до крупных медицинских центров.

Эффективность предлагаемой системы будет зависеть не только от распределения больничных коек, но и от организации перевозки пациентов, доступности специалистов и качества помощи в регионах.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Все больницы Латвии поделили на три группы — чем они отличаются

Скорая помощь тоже нуждается в реформе

Отдельное внимание Станевич уделил работе Службы неотложной медицинской помощи. По его мнению, систему необходимо фундаментально пересмотреть, чтобы улучшить управление потоками пациентов и сократить очереди в приемных отделениях больниц. Для этого требуется более четко определить полномочия по направлению и перемещению пациентов между медицинскими учреждениями.

Министр считает, что эффективная организация скорой помощи должна быть тесно связана с работой всей больничной сети. Ранее он уже обсуждал с руководителем службы Лиене Ципуле возможные изменения в организации неотложной помощи, включая распределение вызовов по степени срочности. Предлагаемый подход предусматривает более четкое определение приоритетов в зависимости от тяжести состояния пациента, чтобы наиболее экстренные случаи получали помощь в первую очередь.

Однако конкретные новые правила еще требуют разработки и утверждения.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> В Латвии изменят порядок вызова скорой помощи: пациентов разделят на три категории

Министр обещает не революцию, а эволюцию

Описывая масштаб предстоящих изменений, Станевич подчеркнул, что не намерен устраивать революцию в здравоохранении. По его словам, отрасли необходима эволюция, однако преобразования должны быть настолько существенными, что фактически потребуется новый общественный договор между системой здравоохранения и пациентами.

Это предполагает пересмотр не только работы отдельных больниц, но и взаимодействия медицинских учреждений, государственных ведомств и самоуправлений.

При этом для пациентов важнейшим результатом реформы должна стать доступность своевременной и качественной помощи.

Почему министр не обещает увеличить финансирование до 6% ВВП?

Станевич поддерживает цель постепенно увеличить государственное финансирование здравоохранения до 6% валового внутреннего продукта. Однако он сомневается, что достичь этого уровня удастся в течение ближайших четырех лет.

По мнению министра, проблема заключается не только в недостатке денег, но и в их распределении. Сейчас финансирование медицинских и связанных с ними услуг разделено между Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния и самоуправлениями. В результате человеку бывает сложно разобраться, куда именно обращаться за помощью и кто отвечает за ее предоставление.

Министр считает, что необходимо устранить раздробленность системы и обеспечить более согласованное использование государственных средств.

Это не означает, что дополнительные деньги здравоохранению не нужны. Однако, по оценке Станевича, простое увеличение финансирования без изменения существующей структуры не решит накопившихся проблем.

А что будет с зарплатами врачей и медсестер?

В интервью министр не дал конкретного ответа на вопрос, получат ли медицинские работники требуемое повышение зарплат. Вместо этого он заявил о необходимости структурных изменений.

По его мнению, если продолжать финансировать здравоохранение по нынешней модели, отрасль будет требовать все больше денег, причем значительная их часть уйдет на поддержание самой системы, а не непосредственно на оказание помощи пациентам.

Вопрос оплаты труда остается особенно острым на фоне нехватки медицинского персонала и конкуренции между государственными и частными учреждениями. При этом конкретные решения о повышении зарплат, источниках финансирования и возможных сроках министр в этом интервью не объявил.

Когда начнутся изменения?

Часть реформы больничной сети разрабатывалась еще предыдущим руководством Министерства здравоохранения. В частности, ранее было предложено разделить медицинские учреждения на три категории — многопрофильные, региональные и локальные — в зависимости от спектра предоставляемых услуг и доступности специалистов. Предполагалось, что соответствующие изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Однако новые заявления Станевича показывают, что правительство намерено продолжить пересмотр больничной системы и порядка распределения пациентов. Пока не объявлено, какие именно дополнительные решения будут приняты и когда пациенты почувствуют их последствия.

Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли реформа одновременно повысить эффективность работы больниц и сохранить доступность медицинской помощи для людей, особенно проживающих далеко от крупных городов.