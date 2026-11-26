Известная своей борьбой с русификацией Лиана Ланга сообщила, что направила официальное обращение в самоуправление Саласпилса, в том числе в образовательный департамент и председателю думы. Поводом стало использование русского языка учителями начальной школы при общении с учениками во время поездки на поезде.

По словам энтузиастки языка, инцидент произошёл 25 ноября 2026 года в поезде, следовавшем из Саласпилса в Ригу. Она утверждает, что заметила, как педагоги начальной школы Саласпилса разговаривали с детьми по-русски.

В своём обращении Ланга подчёркивает, что подобная практика противоречит принципам единой школы и перехода на обучение на государственном языке.

По её мнению, использование русского языка учителями не только во время занятий, но и в повседневном общении, на экскурсиях и учебных поездках мешает интеграции детей в латышскоязычную среду и развитию навыков общения на государственном языке.

Ланга попросила образовательный департамент оценить ситуацию, обсудить её с руководством школы и обеспечить соблюдение требований об использовании государственного языка в общении педагогов с учениками.

«Продолжение русификации в единой школе недопустимо!» — заявила она.

Один из комментаторов рассказал, что сталкивался с похожими ситуациями и в других местах.

«Особенно летом. В группах школьников, где много латышских детей, работают русскоязычные педагоги, которые обращаются ко всем по-русски», — написал комментатор.

Он также усомнился в том, насколько успешно реализуется принцип единой школы: «Получается, что эта “единая школа” нужна для русификации?»

Что говорит закон о языке общения учителей с учениками в Латвии?

В Латвии требования к использованию государственного языка педагогами распространяются не только на учебные занятия, но и на выполнение ими служебных обязанностей за пределами класса. В частности, это касается сопровождения школьников во время экскурсий, поездок и других образовательных мероприятий.

При этом важно различать общение учителей и учеников. Дети вправе разговаривать между собой на любом удобном им языке — в том числе на переменах, во время поездок и вне школы. Требование использовать латышский язык в рамках профессиональных обязанностей относится прежде всего к педагогам.

Таким образом, если обращение Лианы Ланги станет поводом для проверки, самоуправление сможет запросить объяснения у руководства Саласпилсской начальной школы и выяснить обстоятельства произошедшего. При этом сам факт жалобы ещё не означает, что нарушение было установлено. Для оценки ситуации необходимо выяснить, действительно ли речь идёт о сотрудниках школы, в каком качестве они находились во время поездки и были ли обстоятельства, оправдывающие использование другого языка.

Омбудсмен: школьникам нельзя запрещать разговаривать между собой на русском

При этом законодательство Латвии предусматривает важное различие между профессиональным общением педагогов и личным общением учеников.

Ранее омбудсмен Латвии (Tiesībsargs) разъяснял, что школы не имеют права запрещать детям разговаривать между собой на иностранных языках во время перемен. Согласно Закону о государственном языке, его требования не распространяются на неофициальное общение жителей страны.

Таким образом, ученики могут свободно выбирать язык общения, в том числе русский или любой другой. Однако есть нюанс: если к разговору присоединяется ребёнок, который не понимает используемый иностранный язык, участникам следует перейти на латышский, чтобы не исключать его из общения.

В то же время общение школьников с сотрудниками учебного заведения не считается частной коммуникацией и должно происходить на государственном языке.

Омбудсмен также подчёркивает, что родители, не согласные с внутренними правилами школы, могут добиваться их изменения, в том числе через школьный совет, в котором большинство составляют представители родителей.