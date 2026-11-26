Ежегодно школы и детские сады Латвии закупают около 23,5 тысячи тонн продуктов питания, значительная часть которых поступает от местных производителей. Однако обеспечить школьников исключительно латвийскими продуктами пока не удается. Фермеры считают, что проблема заключается в организации государственных закупок, а поставщики указывают на сезонность, недостаточные объемы и сложности с доставкой. В Сигулдском крае родители уже добились того, чтобы до 30% овощей в школьных столовых составляла органическая продукция.

Латвийские фермеры готовы поставлять больше овощей, фруктов и других продуктов в школы и детские сады, однако существующая система закупок не всегда позволяет местной продукции попасть на столы детей. Ежегодно образовательные учреждения страны получают примерно 23,5 тысячи тонн продовольствия. Значительная часть этих продуктов выращена или произведена в Латвии, но долю местной продукции хотят увеличить, пишет ЛЕТА.

Как сообщает Латвийское телевидение (LTV), представители сельскохозяйственной отрасли призывают государство изменить правила закупок, тогда как предприятия общественного питания обращают внимание на практические трудности регулярного снабжения школ.

В Сигулде родители добились изменений в школьном меню

Одним из примеров более активного использования местной продукции стал Сигулдский край. Здесь родители школьников выступили за увеличение доли органических овощей в питании детей.

По словам матери одного из учеников Лиене Клишане, для семей было важно, чтобы хотя бы часть продуктов поступала непосредственно от местных органических хозяйств.

«Мы считали очень важным, чтобы хотя бы часть овощей была с органических ферм. Это то, что мы можем обеспечить здесь, в крае», — рассказала она.

В результате изменений в организации питания удалось добиться того, чтобы доля органических овощей на школьных кухнях достигала 30%. Этот опыт показывает, что требования к составу продуктов при организации закупок могут заметно влиять на школьное меню. Однако распространить такую практику на все образовательные учреждения значительно сложнее.

Почему нельзя кормить детей только латвийскими продуктами?

Большинство школ Сигулдского края обслуживает один поставщик услуг питания. Мясо, молочные продукты и значительная часть овощей поступают из Латвии. Но полностью отказаться от импортных продуктов пока не получается.

Руководитель отдела закупок предприятия Aniva Харийс Калниньш объясняет, что поставщикам необходимо одновременно учитывать три основных фактора: стоимость продукции, ее качество и постоянную доступность.

Одно из препятствий — отсутствие у небольших хозяйств собственной логистики. Фермер может выращивать качественные овощи, но не иметь возможности доставлять их регулярно и в необходимом количестве сразу в несколько учебных заведений.

Еще одна проблема — зависимость от урожая. Например, в отдельные годы плохой урожай моркови или другой культуры может существенно сократить предложение местной продукции. При этом школьные столовые должны обеспечивать питание ежедневно, независимо от погодных условий и результатов сельскохозяйственного сезона.

Фермеры уверены: главное — гарантированный спрос

С иной стороны на проблему смотрят сельхозпроизводители. Председатель правления кооператива Ekoloģisks.lv Райтис Родиньш считает, что фермеры способны обеспечить необходимую продукцию, если заранее будут знать объемы заказов.

«Самое важное — спрос. Если есть спрос, мы можем выращивать, производить, поставлять и продавать», — подчеркнул он.

Для сельскохозяйственных предприятий долгосрочные договоренности особенно важны, поскольку производство необходимо планировать заранее. Если фермер знает, сколько овощей потребуется школам в следующем сезоне, он может соответствующим образом организовать посевы, хранение продукции и поставки. Однако без прогнозируемого спроса расширение производства связано с риском остаться с непроданным урожаем.

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Как самоуправления могут помочь местным производителям?

В Сигулдском крае при организации закупок особое внимание уделяли двум критериям. Первый — использование органической продукции, особенно выращенных поблизости овощей и фруктов. Второй — расстояние, на которое необходимо перевозить продукты. Об этом рассказала директор Сигулдской государственной гимназии и депутат краевой думы Лига Саусиня.

Такие условия позволяют учитывать не только цену, но и качество продукции, ее свежесть и особенности доставки. При этом требования к закупкам должны соответствовать законодательству и обеспечивать добросовестную конкуренцию. Предпочтение местным продуктам нельзя автоматически превращать в запрет на участие поставщиков из других стран ЕС.

Маленьким фермерам сложно участвовать в конкурсах

В Лимбажском крае также стараются отдавать предпочтение местной и выращенной поблизости продукции в рамках действующих правил.

Однако здесь выявили еще одну проблему: небольшим хозяйствам бывает трудно самостоятельно участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Как пояснила представитель самоуправления Эвия Межинска, для этого необходимо уметь работать с электронной системой закупок, готовить документацию и подавать заявки. У крупных предприятий, как правило, есть сотрудники, занимающиеся подобными процедурами. Для небольших фермерских хозяйств административные требования могут стать серьезным препятствием даже при наличии необходимой продукции.

Поэтому увеличение доли местных продуктов зависит не только от изменения условий конкурсов, но и от того, насколько доступным будет участие в них для небольших производителей.

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Что нужно изменить, чтобы местных продуктов стало больше?

Опыт Сигулды и Лимбажского края показывает, что проблема школьного питания связана сразу с несколькими обстоятельствами. Поставщикам необходимы стабильные объемы продукции, регулярная доставка и приемлемые цены. Фермерам, в свою очередь, нужны понятные условия закупок и возможность планировать производство.

Одним из решений может стать более активное сотрудничество производителей через кооперативы, которые способны объединять продукцию нескольких хозяйств и организовывать общие поставки.

Кроме того, самоуправления могут уделять больше внимания критериям качества, сезонности, экологическим требованиям и организации доставки при подготовке конкурсов.

Для родителей же главное, чтобы дети получали полноценное и качественное питание, а происхождение продуктов было понятным.

Таким образом, увеличить долю латвийской продукции в школьных обедах возможно. Но для этого недостаточно просто потребовать закупать местные овощи и мясо — необходимо согласовать возможности фермеров, потребности школьных столовых и правила государственных закупок.