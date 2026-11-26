Утренний кофе на свежем воздухе, велосипеды в собственной кладовой и автомобиль у дома. В Саласпилсском проекте Tilderu kvartāls привычный формат квартиры дополняют удобства, которые часто связывают с жизнью в частном доме.

При выборе жилья важны не только планировка и количество комнат. Где хранить детский велосипед? Найдётся ли место для автомобиля? Можно ли вечером посидеть на воздухе, оставаясь дома? Именно из таких деталей складывается повседневный комфорт.

В Tilderu kvartāls этим вопросам уделили особое внимание. Просторная терраса, отдельная запираемая кладовая и одно парковочное место входят в стоимость квартиры вместе с полной внутренней отделкой. Проект предлагает ощущение собственного дома в формате малоэтажного жилого квартала.

Пространство для своего ритма

На террасе можно устроить летний завтрак, поставить растения или обустроить уголок для отдыха с книгой. Собственная кладовая помогает освободить жилые комнаты от сезонных вещей и спортивного инвентаря.

Малоэтажная застройка означает и меньшее количество соседей в каждом доме. Квартал развивается поэтапно: здесь есть уже завершённые здания и строящиеся дома. В общем плане предусмотрены внутренняя улица, пешеходные дорожки, детские площадки и пространства для совместного отдыха.

Комфорт начинается с продуманных решений

Каждая квартира оборудована собственным тепловым насосом «воздух — вода», тёплыми полами и вентиляцией с рекуперацией тепла. Дополняют эти решения окна с тройным остеклением. Индивидуальная система отопления позволяет регулировать температуру под привычки своей семьи.

В предложении представлены трёх- и четырёхкомнатные квартиры. В трёхкомнатных планировках предусмотрены гостиная с кухонной зоной и две спальни, в четырёхкомнатных — три спальни и два санузла. Дополнительная комната может стать детской, кабинетом или пространством для гостей.

Саласпилс: повседневные удобства и связь с Ригой

Выбирая жильё за пределами столицы, хочется сохранить доступ к работе, учёбе и привычным занятиям. Центр Риги находится примерно в 18 километрах, а поездка на поезде от станции Доле до Рижского пассажирского вокзала занимает около 20 минут.

В Саласпилсе есть всё необходимое для семейной жизни — детские сады, школы, магазины, бассейн и спортивные центры. В этом году здесь открылся концертный зал. Для прогулок подойдёт Национальный ботанический сад, а для поездки в выходной — парк Музея Даугавы на острове Доле. Можно заниматься спортом, посещать концерты и проводить время всей семьёй рядом с домом.

Познакомиться с будущим домом

Tilderu kvartāls может заинтересовать тех, кому нужны отдельные спальни, собственное открытое пространство и малоэтажная среда рядом с Ригой. Оценить планировку, размеры террасы и расположение дома лучше всего на месте.

Посмотреть квартиры, познакомиться с вариантами отделки и записаться на просмотр можно на сайте tilderukvartals.lv.

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