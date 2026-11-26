Депутаты Даугавпилсской городской думы приняли решение с 1 января 2027 года увеличить пособие при рождении ребенка, сообщили bb.lv в думе.

При рождении первого ребенка планируется выплачивать 1000 евро, второго — 1250 евро, третьего и каждого последующего — 1500 евро вместо нынешних 700 евро.

Для сравнения: в Риге единовременное муниципальное пособие при рождении ребенка составляет 450 евро.

Пособие будет предоставляться независимо от доходов и материального положения семьи.

В бюджете Даугавпилсского самоуправления на 2027 год на выплату пособий при рождении ребенка планируется предусмотреть около 470 000 евро.

Наряду с увеличением пособия при рождении ребенка с 30 до 50 евро в месяц будет увеличена и ежемесячная помощь на приобретение продуктов питания для детей в возрасте до одного года из малоимущих домохозяйств. Эта поддержка предназначена для обеспечения повседневных потребностей малышей.