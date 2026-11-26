В ноябре воспитательница детского сада в Вецумниеках лишилась работы из-за ненадлежащего обращения с ребёнком. Об этом в четверг, 26 ноября, на заседании думы Баусского края сообщил исполнительный директор самоуправления Ивар Романов, передаёт ЛЕТА.

Детская группа осталась без воспитателя

В начале ноября в группе «Zaķēni» («Зайчата») был выявлен случай ненадлежащего обращения педагога с ребёнком. Первоначально воспитательницу отстранили от исполнения обязанностей, а затем уволили. Подробности происшествия не раскрываются.

В настоящее время самоуправление ищет возможности обеспечить присмотр за детьми до тех пор, пока не будет найден новый педагог.

Романов признал, что произошедшее выявило также проблемы во взаимоотношениях родителей, разногласия в понимании интересов детей и принципов инклюзивного образования.

Согласно информации самоуправления, группа «Zaķēni» в Стелпе пока будет работать с 7:30 до 18:00. Присмотр за детьми обеспечат два помощника воспитателя.

Детям, которые должны проходить обязательную дошкольную подготовку, до появления нового педагога предложено посещать дошкольные группы в Вецумниеках. Однако в этом случае родителям придётся самостоятельно обеспечивать доставку детей в учреждение и обратно.

Для детей, которые продолжат посещать группу в Стелпе, руководство учреждения обещает предоставить необходимые учебные материалы и обеспечить методическую поддержку.

Дети уходили из детского сада без присмотра

На заседании думы также обсуждалась ситуация в дошкольном образовательном учреждении «Pasaulīte» в Бауске, которое в этом году несколько раз самовольно покидали оставшиеся без присмотра дети.

По словам Романова, проведена оценка произошедшего, применены дисциплинарные взыскания и предоставлены ответы контролирующим учреждениям.

Государственная полиция продолжает ведомственную проверку. Самоуправление сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

Как уже сообщалось, после повторного случая ухода детей из детского сада «Pasaulīte» руководитель учреждения Дайна Кадишевска получила выговор.

В начале октября из детского сада ушёл оставшийся без присмотра трёхлетний ребёнок. Впоследствии его нашли живым и невредимым.

А в июне территорию этого же дошкольного учреждения покинули две трёхлетние девочки, самостоятельно открывшие ворота.