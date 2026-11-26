Основательно обновившейся мэрии предложили повестку дня из 93 пунктов. Возможно ли их качественно рассмотреть? А может быть, мэру Клейнбергсу почаще собирать думцев?

Первым вопросом было включение в повестку дня изменения порядка пользования стоянкой у Центрального рынка. Депутат-оппозиционер предложил разрешить бесплатно оставлять машину у базара участникам программы «Почетная семья» (трое и более детей), а также разрешить двухчасовую бесплатную стоянку прочим посетителям.

По его словам, предложения получили поддержку в ходе публичного обсуждения и прошли оценку в соответствующем Департаменте внешней среды и мобильности. Вопрос, по его словам, «элементарный».

— У всех супермаркетов есть такая стоянка — человек закупается и уезжает. Бесплатная стоянка для электромобилей на 1,5 миллиона — это мы можем поддержать, получается?

«Рынок умирает», — вздохнул депутат.

Руководительница Комитета по внешней среде и мобильности Марта Котелло («Прогрессивные»), со своей стороны, назвала предложения «вырванными из контекста» и пообещала, что в январе появятся полностью обновленные правила пользования стоянками с новым зонированием и возможностью доставки.

Увы, несмотря на то что «за» проголосовали 22 депутата, а «против» — всего 18, вопрос не был принят к дальнейшему рассмотрению, ибо еще 12 думцев решили воздержаться. И так как для положительного решения требовалось две трети голосов, тему стоянок вновь отложили…