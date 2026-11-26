Латвия полностью завершила строительство пограничных заграждений на границах с Россией и Беларусью. Однако это не означает окончания всех работ по укреплению восточной границы. На отдельных участках продолжается установка систем наблюдения, строительство патрульной инфраструктуры и приемка объектов. Более того, для устранения одной из «слепых зон» потребуется дополнительная наблюдательная вышка стоимостью свыше миллиона евро.

Строительство пограничного забора на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах полностью завершено. Об этом говорится в информационном докладе Министерства внутренних дел, представленном правительству министром Янисом Домбравой.

Однако работы по созданию всей необходимой инфраструктуры пограничной охраны еще продолжаются. Речь идет о патрульных тропах, мостах, технических средствах наблюдения и других объектах, без которых невозможно обеспечить полноценный контроль над внешней границей государства.

Что уже построено на границе с Беларусью?

На латвийско-белорусской границе физический забор протяженностью почти 145 километров был полностью построен еще летом 2024 года. Впоследствии продолжались работы на участках, где вместо ограждения предусмотрена другая инфраструктура, в том числе вдоль Даугавы.

Согласно новому отчету, завершено строительство патрульной тропы протяженностью 16,7 километра и монтаж всех пяти предусмотренных мостов. Кроме того, укреплены и озеленены откосы, установлены дополнительные защитные ограждения и выполнены сопутствующие работы.

Пограничники уже используют построенные объекты для патрулирования. Однако официальная приемка этой инфраструктуры на момент подготовки отчета еще продолжалась. Завершить ее планировалось к 1 декабря 2026 года.

Почему работы задерживаются?

Необычная проблема возникла при проведении необходимых измерений. Для окончательной приемки объектов требуется выполнить точные геодезические замеры. Однако в приграничной зоне фиксируется подавление сигналов, из-за которого возникают проблемы с точностью измерений. Это осложняет оформление документов и завершение процедуры ввода объектов в эксплуатацию.

В то же время, как подчеркивается в правительственном отчете, технические затруднения не мешают пограничникам использовать уже построенную патрульную тропу.

Таким образом, речь идет не о невозможности охранять соответствующий участок, а о задержке формального завершения строительного проекта.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> На латвийско-белорусской границе завершена большая часть работ первой очереди

Что происходит на границе с Россией?

На российском направлении физическое ограждение протяженностью около 280 километров было завершено к концу 2025 года. В новом отчете отдельно рассматриваются объекты, построенные еще в рамках заключенных в 2015 году договоров между Государственной пограничной охраной и строительной компанией Igate.

В их числе — около 99 километров забора, патрульная тропа, девять деревянных сооружений и четыре подвесных моста через реки.

Однако часть этих объектов первоначально не была принята в эксплуатацию. На отдельных участках были выявлены недостатки, которые потребовалось устранить. Работа над исправлением дефектов началась в 2024 году.

Теперь, согласно отчету, все необходимые исправления выполнены, а инфраструктура в рамках 38 этапов строительного проекта принята в эксплуатацию. 19 октября 2026 года государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi и компания Igate подписали акт приемки выполненных работ.

Забор есть, но системы наблюдения еще устанавливают

Одной из главных незавершенных задач остается оснащение восточной границы современными технологиями. Помимо физического ограждения, для контроля необходимы камеры наблюдения, системы обнаружения присутствия людей, оборудование передачи данных, электроснабжение и другая инфраструктура.

За внедрение технологических решений отвечает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

На границе с Беларусью техническая инфраструктура построена практически на всем предусмотренном протяжении, за исключением района озера Ричу. При этом продолжаются ее настройка, калибровка и приемка.

На латвийско-российской границе ситуация иная. Полностью завершено оснащение 82 километров, тогда как еще на 201 километре продолжаются строительные работы.

Согласно планам, прокладку основной инфраструктуры предполагается закончить до конца 2026 года, а установку и согласование работы оборудования — до конца второго квартала 2027 года.

На границе обнаружены участки, которые трудно контролировать

Во время реализации проекта специалисты установили, что существующие технические решения не позволяют одинаково эффективно наблюдать за всеми приграничными территориями. Особые сложности создают крупные озера, труднопроходимые болота и другие участки со сложным рельефом.

Чтобы избежать появления зон, не охваченных техническим наблюдением, необходимо использовать оборудование, способное контролировать территорию с большего расстояния.

В частности, принято решение о необходимости дополнительной 30-метровой наблюдательной вышки возле озера Зилэзерс в зоне ответственности Кривандского подразделения Лудзенского управления пограничной охраны.

Предполагаемая стоимость строительства составляет 1,071 миллиона евро. Министерство внутренних дел предлагает направить на эти работы средства, сэкономленные при реализации других этапов пограничного проекта.

Когда восточная граница будет полностью готова?

Завершение строительства физического ограждения стало важным этапом укрепления безопасности Латвии. Однако полноценное окончание проекта зависит от завершения патрульной инфраструктуры и технологического оснащения границы.

На отдельных участках российской границы работы могут продолжаться и в 2027 году. При этом построенные объекты постепенно передаются пограничной охране и используются по мере готовности.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Сторожевые башни, катера, отбойники: что происходит на границе Латвии с Россией и Беларусью

Таким образом, Латвия завершила строительство предусмотренного пограничного забора, но процесс создания современной системы охраны восточной границы продолжается. В дальнейшем основное внимание будет уделяться техническому наблюдению, устранению недостатков и обеспечению контроля над труднодоступными участками.