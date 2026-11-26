В пятницу, 27 ноября, в Латвии ожидается самая низкая температура воздуха с весны этого года, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ночью столбики термометров опустятся до −4…−9 градусов. Лишь местами на побережье температура воздуха не упадёт ниже нуля.

Днём температура составит от −3 до +3 градусов.

Будет дуть слабый, преимущественно северный ветер. На отдельных участках автомобильных дорог ожидается гололедица. Ночью местами образуются туман и иней.

День будет преимущественно солнечным, лишь в восточных районах страны ожидается больше облаков.

В Риге в пятницу прогнозируется преимущественно ясная погода без осадков, со слабым ветром. Утром температура воздуха составит −3 градуса, в пригородах — до −7 градусов. Днём столбики термометров поднимутся примерно до нуля.