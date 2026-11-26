В Латвии в зимний период — с 1 декабря по 1 марта — к участию в дорожном движении допускаются легковые транспортные средства полной массой до 3,5 тонны, оснащённые зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега и льда и имеющими маркировку «гора и снежинка», напомнили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Международная маркировка «гора и снежинка» свидетельствует о том, что шина прошла определённые испытания и признана пригодной для езды в условиях снега, льда и гололёда.

Автоводителям следует учитывать, что в предстоящем зимнем сезоне шины, имеющие только маркировку M+S, без обозначения «гора и снежинка», не будут считаться соответствующими требованиям зимнего периода. Использование таких шин зимой запрещено, подчёркивает CSDD.

При использовании шин, которые уже прослужили несколько предыдущих зим, важно убедиться в их техническом состоянии, поясняют в CSDD. Минимальная глубина протектора зимних шин составляет четыре миллиметра. Однако при приближении к этому пределу шины вскоре придётся заменить, поскольку примерно через месяц они могут перестать соответствовать требованиям правил дорожного движения.

В CSDD отмечают, что шины необходимо также визуально осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и трещин, которые могли возникнуть вследствие неправильного хранения.

Кроме того, не рекомендуется использовать зимние шины старше пяти-шести лет, поскольку со временем резина теряет свои свойства. Следует также учитывать, что на одном транспортном средстве запрещено одновременно использовать шипованные и нешипованные шины.

Шины, имеющие только маркировку M+S, M&S или M.S., по-прежнему разрешается использовать вне зимнего сезона — со 2 марта по 30 ноября.