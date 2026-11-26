В Риге вновь рассматривают возможность строительства трамвайной линии в Зиепниеккалнсе. Предполагается, что новые пути протяженностью около 3,1 километра соединят улицы Телтс и Озолциема. Однако до начала строительства еще далеко: Rīgas satiksme объявила повторное исследование рынка, чтобы подготовить закупку предварительного технико-экономического исследования. Только после него станет понятно, какой маршрут выбрать, сколько будет стоить проект и стоит ли его реализовывать.

У жителей Зиепниеккалнса вновь появилась перспектива получить трамвайное сообщение. Муниципальное предприятие Rīgas satiksme продолжает подготовку проекта новой линии и объявило исследование рынка для поиска потенциальных исполнителей предварительных проектных исследований. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Полученная информация будет использована при подготовке открытого конкурса на проведение предварительного исследования, которое должно определить технические и экономические возможности строительства.

Где может пройти новая трамвайная линия?

Согласно первоначальному замыслу, трамвайная линия должна соединить улицу Телтс с улицей Озолциема. Ее ориентировочная протяженность составит 3,1 километра. В случае реализации проекта потребуется не просто проложить рельсы, но и создать необходимую транспортную инфраструктуру.

Предварительно рассматриваются следующие работы:

строительство трамвайных путей и контактной сети;

обустройство остановок;

прокладка электросетей и строительство подстанций;

создание трамвайного депо;

возможное строительство перехватывающих парковок Park & Ride.

Последние позволили бы автомобилистам оставлять машины на специально оборудованных стоянках и пересаживаться на общественный транспорт.

При этом окончательное расположение путей, остановок и других объектов еще не определено.

Почему строительство пока не начинается?

Сейчас проект находится на подготовительной стадии. Повторное исследование рынка необходимо, чтобы выяснить возможности потенциальных исполнителей и подготовить условия будущей закупки.

После этого Rīgas satiksme планирует заказать предварительное исследование строительства трамвайной линии. Специалисты должны будут рассмотреть возможные варианты прохождения трассы, оценить технические ограничения и риски, а также рассчитать предполагаемые инвестиции. В частности, предстоит определить, где лучше разместить пути, какие инженерные сети потребуется перестраивать и насколько оправданными будут расходы.

Полученные результаты станут основанием для дальнейших решений Рижского самоуправления.

Это означает, что строительство трамвайной линии пока не утверждено. Не определены ни окончательная стоимость проекта, ни источники его финансирования, ни сроки возможного открытия движения.

Трамвай в Зиепниеккалнс планируют уже много лет

Идея продления трамвайной сети в Зиепниеккалнс обсуждается в Риге далеко не впервые. Ранее рассматривалось строительство линии через улицу Валдекю в направлении улицы Озолциема. Однако проект так и не дошел до реализации.

В 2024 году среди причин, сдерживавших развитие трамвайной сети, назывались отсутствие финансирования и недостаточная проработка отдельных планов.

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В 2026 году Rīgas satiksme вновь включила Зиепниеккалнс в планы развития электрического общественного транспорта. В финансовых документах предприятия предусмотрена подготовка исследований как для этого района, так и для Скансте.

При этом для Зиепниеккалнса необходимо разработать более подробное технико-экономическое обоснование и сравнить альтернативные варианты расположения линии.

Зачем району новый трамвай?

Зиепниеккалнс относится к густонаселенным жилым районам Риги, где основную роль в перевозке пассажиров сегодня играют автобусы и троллейбусы. В документах Rīgas satiksme развитие трамвайного сообщения рассматривается как возможность улучшить транспортное обслуживание района и создать более вместительное сообщение с остальной частью города.

Трамвай способен перевозить большое количество пассажиров, а движение по выделенным путям потенциально позволяет снизить зависимость общественного транспорта от автомобильных заторов.

Однако конкретные преимущества будущей линии еще предстоит подтвердить исследованиями. В частности, необходимо оценить ожидаемый пассажиропоток, удобство пересадок, стоимость строительства и дальнейшие расходы на эксплуатацию.

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Когда жители смогут воспользоваться новой линией?

На этот вопрос пока нет ответа.

Предприятию сначала необходимо завершить подготовку закупки, выбрать исполнителя исследования и получить расчеты. Затем Рижскому самоуправлению предстоит решить, стоит ли продолжать проект, какой вариант строительства предпочтительнее и где найти средства. Только после этого можно будет переходить к полноценному проектированию и последующим строительным работам.

Таким образом, нынешнее объявление Rīgas satiksme свидетельствует о продолжении работы над давней транспортной идеей, но не означает, что трамвай в Зиепниеккалнс уже получил финансирование или дату запуска.