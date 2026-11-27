В начале войны люди активно вступали в Земессардзе, однако со временем первоначальную тревогу всё чаще сменяют усталость и привыкание к новостям о войне. Актриса и режиссёр Раймонда Ваздика в передаче TV24 «Preses klubs» выразила обеспокоенность тем, что общество постепенно теряет прежнюю бдительность. По её мнению, один из способов укрепить понимание ценности свободы — уделять значительно больше внимания преподаванию истории в школах.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года потрясло и латвийское общество. Многие стали активнее интересоваться вопросами государственной безопасности, включились в волонтёрскую деятельность и решили вступить в Земессардзе. Однако спустя несколько лет войны возникает вопрос: сохраняют ли жители Латвии столь же ясное понимание существующих угроз?

Об этом в эфире TV24 «Preses klubs» размышляла актриса и режиссёр Раймонда Ваздика. Она признала, что начало войны заставило многих осознать: свобода и независимость не являются чем-то само собой разумеющимся. Однако сейчас, по её мнению, в обществе вновь ощущается определённое расслабление.

Говоря о защите государства, Ваздика затронула и тему сплочённости латвийского общества. Она выразила опасения, что в случае возможной угрозы далеко не все жители Латвии были бы готовы сопротивляться агрессору. В этом контексте актриса использовала выражение «пятая колонна», которым обычно обозначают людей или группы, поддерживающих враждебную внешнюю силу.

«Возможно, проблема ещё и в том, что нас, латышей, в Латвии мало. У нас в стране есть, так сказать, пятая колонна, как бы её ни называли. Возможно, часть жителей Латвии вообще не стала бы сопротивляться, если бы мы снова оказались в Советском Союзе», — предположила Ваздика.