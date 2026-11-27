Окружной суд Люксембурга в пятницу, 27 ноября, отклонил заявления о досрочном прекращении процесса правовой реорганизации и объявлении банкротства Amber Beverage Group Holding — мажоритарного акционера латвийского производителя алкогольных напитков Amber Latvijas balzams.

Соответствующие заявления 14 и 15 октября подали уполномоченный представитель держателей облигаций CSC (Sweden) и кредитор Amber Latvijas balzams — компания MBO Beverages.

Суд встал на сторону холдинга

Суд подтвердил право Amber Beverage Group Holding на защиту в рамках процесса правовой реорганизации и признал, что прогнозируемых денежных потоков компании достаточно для покрытия ее расходов в период действия моратория.

Также суд отклонил утверждения о том, что холдинг предоставил суду или кредиторам явно неполную либо неточную информацию.

Судебные издержки возложены на заявителей.

Решение подлежит предварительному исполнению. Таким образом, процесс правовой реорганизации холдинга продолжается, а предоставленный компании мораторий действует до 24 декабря этого года.

Правление Amber Beverage Group Holding заявило, что продолжает искать взаимоприемлемое решение с кредиторами и оценивает дальнейшие шаги, обещая своевременно информировать инвесторов о существенных событиях.

Что будет с долгами компании?

Напомним, что 24 апреля окружной суд Люксембурга разрешил Amber Beverage Group Holding начать процесс правовой реорганизации, а летом продлил его срок.

Для разработки и реализации плана реструктуризации компания привлекла консультантов Alvarez & Marsal.

Основная цель реорганизации — достичь соглашения с ключевыми финансовыми кредиторами и получить их одобрение плана реструктуризации.

Действующий мораторий приостанавливает принудительное взыскание по требованиям, возникшим до начала процесса реорганизации, а также исполнение обеспечений и гарантий, предоставленных держателям облигаций.

Финансовые проблемы начались еще зимой

Ранее Amber Beverage Group Holding допустила неисполнение долговых обязательств, в связи с чем биржа Nasdaq Riga присвоила компании статус наблюдения.

30 января 2026 года Amber Latvijas balzams подала заявление о начале процесса правовой защиты в связи с замораживанием банковских счетов и существенным ухудшением ликвидности.

5 февраля суд возбудил процесс правовой защиты. Согласно условиям выпуска облигаций, это стало случаем неисполнения обязательств, поскольку Amber Latvijas balzams выступает одним из значимых гарантов.

Кто стоит за компанией?

Amber Latvijas balzams входит в международный концерн по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group Holding, которому принадлежит 89,99% акций латвийского предприятия.

Акции Amber Latvijas balzams котируются во втором списке Рижской фондовой биржи Nasdaq.

По данным Firmas.lv, оборот компании Amber Beverage Group в 2024 году составил 10,684 млн евро, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль достигла 489 861 евро против убытков годом ранее.

Крупнейшим владельцем люксембургского холдинга является кипрская компания SPI Group Holding Limited (94%), а конечным бенефициаром — миллиардер Юрий Шефлер.