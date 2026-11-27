Десять краж топлива, ущерб на сумму более 2200 евро и 18 судимостей за плечами. Госполиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж на автозаправочных станциях Кулдиги, Скрунды и Юрмалы.

В поле зрения правоохранителей мужчина попал после нескольких краж топлива на территории Кулдигского края, совершенных с 20 августа по 19 сентября.

В день последней кражи полицейские начали следить за автомобилем подозреваемого. К операции подключились сотрудники Южнокурземского участка полиции, поскольку было известно, что мужчина проживает в Броценах.

Целый букет нарушений

Автомобиль остановили на дороге Вентспилс — Кулдига — Салдус. Как выяснилось, водитель умудрился собрать практически полный комплект нарушений: установленные на машине номерные знаки не соответствовали регистрационным документам, отсутствовали обязательная страховка OCTA и действующий техосмотр, а у самого мужчины не было водительских прав.

По этим фактам полиция начала четыре административных процесса.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили две пустые канистры и синюю 220-литровую бочку, наполненную жидкостью с характерным запахом дизельного топлива.

Дизель в Кулдиге, бензин в Юрмале

В ходе расследования полиция установила десять эпизодов краж на автозаправочных станциях. В Кулдиге и Скрунде похищали дизельное топливо, а в Юрмале — бензин. Общий ущерб превысил 2200 евро.

Как оказалось, задержанный далеко не новичок в криминальном мире. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей как в Латвии, так и за рубежом за нанесение телесных повреждений, кражи и порчу имущества. Всего на его счету 18 судимостей.

Учитывая криминальное прошлое мужчины и количество краж, совершенных за месяц, полиция обратилась в суд с ходатайством об аресте. Суд его удовлетворил.

Штраф уже есть, приговор впереди

За административные нарушения мужчине назначили максимальный денежный штраф в размере 930 евро.

За кражу Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года либо альтернативные виды наказания, включая общественные работы, пробационный надзор и денежный штраф.

Полиция завершила расследование и передала материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования. Окончательное решение о наказании примет суд.