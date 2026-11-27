Бюро внутренней безопасности (БВБ) предложило прокуратуре начать уголовное преследование шести действующих сотрудников Рижского регионального управления Госполиции и одного бывшего полицейского по делу о злоупотреблении служебным положением.
Как выяснилось в ходе досудебного расследования, один из полицейских, стремясь улучшить свое материальное положение, предположительно организовал схему заработка на пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Свои люди — свои клиенты
По данным следствия, полицейский подстрекал коллег рекомендовать пострадавшим в ДТП обращаться к конкретному сотруднику полиции за юридической помощью в вопросах получения страховых возмещений.
Получив от коллег информацию, добытую ими при исполнении служебных обязанностей, организатор схемы заключал договоры с пострадавшими и подавал страховым компаниям заявления на получение компенсаций.
За передачу информации полицейские получали от него денежное вознаграждение.
Таким образом, служебная информация о пострадавших в авариях, по версии следствия, превратилась в источник дополнительного заработка.
Еще и чужая банковская карта
В ходе расследования обнаружился еще один любопытный эпизод. Предполагаемый организатор схемы незаконно хранил и использовал принадлежавшую другому человеку банковскую карту, регулярно снимая с нее деньги и расплачиваясь ею.
Бюро внутренней безопасности предложило прокуратуре начать уголовное преследование этого сотрудника за подстрекательство должностных лиц к злоупотреблению служебным положением с целью получения необоснованных преимуществ, а также за незаконное хранение и использование чужого платежного средства.
Еще пятерых действующих полицейских и одного бывшего сотрудника предлагается привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением в корыстных целях.
Пока на свободе
В отношении фигурантов дела применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенные должности в Госполиции.
Сколько пострадавших в ДТП стали клиентами полицейского и сколько удалось заработать участникам предполагаемой схемы, Бюро внутренней безопасности не уточняет.
Виновность фигурантов дела предстоит установить суду.
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