Бюро внутренней безопасности (БВБ) предложило прокуратуре начать уголовное преследование шести действующих сотрудников Рижского регионального управления Госполиции и одного бывшего полицейского по делу о злоупотреблении служебным положением.

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, один из полицейских, стремясь улучшить свое материальное положение, предположительно организовал схему заработка на пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Свои люди — свои клиенты

По данным следствия, полицейский подстрекал коллег рекомендовать пострадавшим в ДТП обращаться к конкретному сотруднику полиции за юридической помощью в вопросах получения страховых возмещений.

Получив от коллег информацию, добытую ими при исполнении служебных обязанностей, организатор схемы заключал договоры с пострадавшими и подавал страховым компаниям заявления на получение компенсаций.

За передачу информации полицейские получали от него денежное вознаграждение.

Таким образом, служебная информация о пострадавших в авариях, по версии следствия, превратилась в источник дополнительного заработка.

Еще и чужая банковская карта

В ходе расследования обнаружился еще один любопытный эпизод. Предполагаемый организатор схемы незаконно хранил и использовал принадлежавшую другому человеку банковскую карту, регулярно снимая с нее деньги и расплачиваясь ею.

Бюро внутренней безопасности предложило прокуратуре начать уголовное преследование этого сотрудника за подстрекательство должностных лиц к злоупотреблению служебным положением с целью получения необоснованных преимуществ, а также за незаконное хранение и использование чужого платежного средства.

Еще пятерых действующих полицейских и одного бывшего сотрудника предлагается привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением в корыстных целях.

Пока на свободе

В отношении фигурантов дела применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенные должности в Госполиции.

Сколько пострадавших в ДТП стали клиентами полицейского и сколько удалось заработать участникам предполагаемой схемы, Бюро внутренней безопасности не уточняет.

Виновность фигурантов дела предстоит установить суду.