В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии будет в основном ниже нуля, погода будет преимущественно солнечной, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 26 ноября среднесуточная температура воздуха в стране опустилась ниже нуля, что является началом метеорологической зимы.

Часть территории страны покрыта тонким слоем снега, толщина которого не превышает 1 сантиметра.

В ближайшие ночи температура воздуха понизится до -2...-9 градусов, днем будет не теплее 0...-4 градусов.

На следующей неделе на побережье, а временами и на более обширной территории температура воздуха поднимется выше нуля. Будет преобладать слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, осадков будет мало.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии в первые две недели декабря ожидается немного ниже нормы, осадков тоже будет меньше обычного. В дальнейшем в декабре возможна более теплая и богатая осадками погода.