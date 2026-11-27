Каждый пятый житель Латвии за последние пять лет сталкивался с эмоциональным насилием в семье. При этом большинство пострадавших не обращаются за помощью, а многие вообще никому не рассказывают о пережитом.

Для того, чтобы постараться решить назревшую проблему, Министерство благосостояния Латвии начало информационно-просветительскую кампанию «Заметь разницу!» (Pamani atšķirību!), призванную научить общество распознавать эмоциональное насилие и принудительный контроль в партнерских и семейных отношениях, а также рассказать, где искать помощь и как поддержать пострадавших.

Большинство пострадавших не обращаются за помощью

Согласно исследованию, проведенному в 2026 году Балтийским институтом социальных наук (Baltic Institute of Social Sciences), 20% опрошенных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет признались, что за последние пять лет подвергались эмоциональному насилию в семье.

Среди респондентов, столкнувшихся за этот период с той или иной формой домашнего насилия, 62% не обращались за помощью, а 41% никому не рассказывали о случившемся.

Психологическое насилие оказалось наиболее распространенной формой насилия в партнерских отношениях и по результатам исследования Центрального статистического управления «Распространенность насилия в Латвии», проведенного в 2021 году.

Среди жителей страны в возрасте от 18 до 74 лет, имевших интимного партнера, с психологическим насилием со стороны партнера хотя бы раз в жизни сталкивались 28,8% женщин и 17,1% мужчин.

Под видом любви и заботы

Эмоциональное насилие не всегда легко распознать, поскольку унижения, манипуляции и стремление контролировать другого человека нередко оправдываются любовью и заботой.

В рамках кампании особое внимание будет уделено различным проявлениям эмоционального насилия: угрозам, изоляции, постоянному контролю и другим действиям, ограничивающим свободу и самостоятельность человека.

Отдельно специалисты расскажут об экономическом насилии в семье, в том числе в отношении пожилых людей, а также о цифровом насилии, с которым может сталкиваться молодежь.

На примерах из повседневной жизни жителям объяснят, как отличить отношения, основанные на взаимном уважении, от насильственного поведения, куда обращаться за помощью и как поддержать близких.

«Эмоциональное насилие может проявляться и в самых обычных жизненных ситуациях. Наиболее наглядные примеры — проверка переписки партнера и запрет на встречи с близкими. Такое поведение ограничивает свободу другого человека и является контролем, а не заботой. Если в отношениях между близкими людьми возникают страх или чувство незащищенности, можно проконсультироваться о возможностях получения помощи, даже если пока трудно назвать происходящее своими именами», — поясняет заместитель директора департамента планирования и развития социальной политики Министерства благосостояния Агнесе Гайле.

Где искать помощь

В основу информационной кампании лягут реальные истории людей, знакомые многим бытовые ситуации, комментарии специалистов и результаты исследований.

Особое внимание будет уделено возможностям получения помощи социальных работников, психологов и других специалистов, в том числе в рамках услуг, предоставляемых государством.

Информационные материалы доступны здесь

Кампания софинансируется Европейским социальным фондом плюс (ESF+) в рамках проекта «Инструменты поддержки для сокращения насилия в семье».