В Латвии необходимо повысить конкурентоспособность зарплат медицинского персонала, причем в первую очередь следует улучшить оплату труда медсестер, фельдшеров, акушерок и помощников медсестер. Об этом заявил министр здравоохранения Нормундс Станевичс на встрече с руководством Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA).
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, министр подчеркнул, что обеспеченность системы здравоохранения именно этими специалистами является особенно острой проблемой.
Среди своих приоритетов Станевичс назвал привлечение и удержание медицинских работников в отрасли, улучшение условий труда и постепенное повышение конкурентоспособности зарплат.
Медикам обещают справедливую систему оплаты труда
Министр и председатель профсоюза Лига Бариня сошлись во мнении, что кадровые ресурсы имеют решающее значение для устойчивости системы здравоохранения.
«Вместе с профсоюзом будем искать лучшие решения, чтобы создать действительно справедливую систему оплаты труда», — заявил Станевичс.
При этом конкретные суммы повышения зарплат и сроки пока не названы.
Среди других приоритетов министр обозначил продолжение реформы больничной сети для повышения качества медицинских услуг и безопасности пациентов, а также внедрение устойчивой модели медицинского страхования.
Планируется также наладить более тесное взаимодействие систем здравоохранения и социального ухода. В Минздраве отмечают, что это особенно важно с учетом демографических тенденций в стране.
Развитие цифровых решений должно упростить обмен данными, сделать получение медицинских услуг более удобным и снизить административную нагрузку на медиков.
Что еще правительство намерено изменить в здравоохранении
Согласно декларации правительства Андриса Кулбергса, в Латвии планируется полностью реформировать систему квот на медицинские услуги, внедрить единую систему записи к специалистам и сократить время ожидания приема.
Предусмотрен также пересмотр больничной сети, чтобы обеспечить качество и доступность медицинской помощи.
Национальную службу здравоохранения намерены преобразовать в Национальный фонд страхования здоровья и ухода, который станет единым закупщиком медицинских услуг и услуг ухода, финансируемых государством.
Кроме того, правительство обязалось:
- укреплять первичную медицинскую помощь и профилактику заболеваний;
- усиливать конкуренцию на фармацевтическом рынке для снижения цен на лекарства;
- создать интегрированную систему медицинской помощи детям, отменяя квоты на услуги в пределах бюджетных возможностей;
- повысить доступность услуг в сфере психического здоровья, особенно для детей, молодежи и пожилых людей;
- усовершенствовать систему формирования резервов жизненно важных лекарств и порядок их поставок;
- расширить доступность медикаментов и улучшить систему компенсации их стоимости для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями.
Министерство здравоохранения и профсоюз договорились продолжить сотрудничество в поиске решений кадровых проблем отрасли.
Оставить комментарий