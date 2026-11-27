В Латвии необходимо повысить конкурентоспособность зарплат медицинского персонала, причем в первую очередь следует улучшить оплату труда медсестер, фельдшеров, акушерок и помощников медсестер. Об этом заявил министр здравоохранения Нормундс Станевичс на встрече с руководством Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, министр подчеркнул, что обеспеченность системы здравоохранения именно этими специалистами является особенно острой проблемой.

Среди своих приоритетов Станевичс назвал привлечение и удержание медицинских работников в отрасли, улучшение условий труда и постепенное повышение конкурентоспособности зарплат.

Медикам обещают справедливую систему оплаты труда

Министр и председатель профсоюза Лига Бариня сошлись во мнении, что кадровые ресурсы имеют решающее значение для устойчивости системы здравоохранения.

«Вместе с профсоюзом будем искать лучшие решения, чтобы создать действительно справедливую систему оплаты труда», — заявил Станевичс.

При этом конкретные суммы повышения зарплат и сроки пока не названы.

Среди других приоритетов министр обозначил продолжение реформы больничной сети для повышения качества медицинских услуг и безопасности пациентов, а также внедрение устойчивой модели медицинского страхования.

Планируется также наладить более тесное взаимодействие систем здравоохранения и социального ухода. В Минздраве отмечают, что это особенно важно с учетом демографических тенденций в стране.

Развитие цифровых решений должно упростить обмен данными, сделать получение медицинских услуг более удобным и снизить административную нагрузку на медиков.

Что еще правительство намерено изменить в здравоохранении

Согласно декларации правительства Андриса Кулбергса, в Латвии планируется полностью реформировать систему квот на медицинские услуги, внедрить единую систему записи к специалистам и сократить время ожидания приема.

Предусмотрен также пересмотр больничной сети, чтобы обеспечить качество и доступность медицинской помощи.

Национальную службу здравоохранения намерены преобразовать в Национальный фонд страхования здоровья и ухода, который станет единым закупщиком медицинских услуг и услуг ухода, финансируемых государством.

Кроме того, правительство обязалось:

укреплять первичную медицинскую помощь и профилактику заболеваний;

усиливать конкуренцию на фармацевтическом рынке для снижения цен на лекарства;

создать интегрированную систему медицинской помощи детям, отменяя квоты на услуги в пределах бюджетных возможностей;

повысить доступность услуг в сфере психического здоровья, особенно для детей, молодежи и пожилых людей;

усовершенствовать систему формирования резервов жизненно важных лекарств и порядок их поставок;

расширить доступность медикаментов и улучшить систему компенсации их стоимости для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями.

Министерство здравоохранения и профсоюз договорились продолжить сотрудничество в поиске решений кадровых проблем отрасли.