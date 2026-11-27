Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) категорически не согласно с тем, что переживает период застоя. В ответ на критику генерального прокурора ведомство предъявило статистику, из которой следует, что работы у борцов с коррупцией хватает, а уголовные процессы даже ставят рекорды.

Какой же это застой?

В прошлом году KNAB начало 45 уголовных процессов, а в прокуратуру для начала уголовного преследования были переданы материалы 35 уголовных процессов в отношении 53 человек.

Количество начатых уголовных процессов стало самым высоким за последние пять лет, а переданных в прокуратуру — за последние десять лет. При этом средняя продолжительность расследования сократилась с семи до пяти месяцев.

Словом, если верить представленным показателям, бюро не только не стоит на месте, но и заметно прибавило в скорости.

Отдельное направление работы связано с защитой финансовых интересов Евросоюза. За последние годы на основании информации, полученной KNAB, было начато 14 уголовных процессов о возможных преступлениях в этой сфере. Примечательно, что большинство подозреваемых и обвиняемых по этим делам — руководители самоуправлений.

В расследовании таких дел латвийские борцы с коррупцией сотрудничают с Европейской прокуратурой (EPPO).

Не уголовными делами едиными

В KNAB напоминают, что работа ведомства не ограничивается расследованием преступлений. Бюро анализирует коррупционные риски, контролирует деятельность государственных должностных лиц, следит за финансированием политических партий и предвыборной агитацией, консультирует государственные учреждения.

Кроме того, совершенствуются инструменты анализа данных, развивается международное сотрудничество, а в этом году Латвия приняла участие в нескольких международных оценках системы предотвращения и борьбы с коррупцией.

Бюро также взяло на себя функции государственного контактного пункта для информаторов о нарушениях. Сообщить о возможных правонарушениях, в том числе коррупционных, теперь можно через электронные каналы KNAB и мобильное приложение.

В общем, в ведомстве считают, что обвинения в застое следовало бы подкрепить чем-то более убедительным, чем само слово «застой».

По мнению KNAB, конструктивная критика должна содержать указания на конкретные недостатки и необходимые изменения, а оценивать деятельность бюро следует на основании долгосрочных результатов.

Новое руководство из старого руководства

Поводом для публичной дискуссии о состоянии KNAB стал конкурс на должность руководителя ведомства.

Конкурсная комиссия рекомендовала выдвинуть на этот пост нынешнего заместителя начальника KNAB по вопросам оперативной деятельности Яниса Розе. Его кандидатуру еще предстоит утвердить правительству и Сейму.

Однако генеральный прокурор Арминс Мейстерс ранее заявил Латвийскому телевидению, что предлагал завершить конкурс без результата. По его мнению, бюро переживает период стагнации, а ни один из претендентов на руководящую должность не представил убедительного видения выхода из сложившейся ситуации.

Конкурсная комиссия, однако, решила иначе.

Тем временем общество за открытость Delna призвало Розе еще до голосования в Сейме познакомить общественность со своим видением дальнейшего развития KNAB. По мнению организации, жители страны имеют право заранее узнать, какие приоритеты определит потенциальный руководитель ведомства и какие перемены намерен осуществить.

Таким образом, пока генеральный прокурор говорит о застое, KNAB рапортует о рекордных показателях, а конкурсная комиссия предлагает доверить будущее ведомства одному из представителей его нынешнего руководства.

Остается выяснить, какие именно перемены ждут бюро и считает ли их необходимыми сам кандидат.