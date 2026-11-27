Социальные сети стали практически неотъемлемой частью жизни жителей Латвии. Ими пользуются 98% опрошенных интернет-пользователей страны. Однако за привычкой постоянно проверять новости, сообщения и публикации всё чаще скрываются проблемы: ухудшение сна, тревожность, потеря концентрации и неспособность вовремя отложить телефон.

Об этом свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности населения Латвии, проведённого по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Почти все пользуются соцсетями, но не все могут остановиться

По данным исследования, социальными сетями пользуются 98% опрошенных интернет-пользователей Латвии.

По сравнению с 2025 годом этот показатель вырос на четыре процентных пункта.

Большинство респондентов не считают свою активность в соцсетях проблемой.

Так, 56% опрошенных заявили, что использование социальных сетей вообще не вызывает у них трудностей.

Ещё 29% признали, что иногда им сложно остановиться и прекратить просмотр публикаций, однако в целом они сохраняют контроль над своим поведением.

В то же время каждый десятый пользователь уже сталкивается с более серьёзными проблемами.

Каждый десятый признал признаки зависимости

Согласно результатам опроса, 10% пользователей социальных сетей испытывают трудности, связанные с их использованием.

При этом 6% респондентов отмечают признаки зависимости или компульсивного поведения. Им часто бывает сложно прекратить пользоваться социальными сетями, даже когда они понимают, что пора заняться другими делами.

Ещё 4% чувствуют выраженную зависимость. По их признанию, социальные сети уже существенно мешают повседневной жизни.

Особенно часто о подобных проблемах сообщают молодые люди.

Среди молодёжи доля пользователей, признающих трудности с социальными сетями, достигает 22%.

Среди представителей других национальностей этот показатель составляет 15%.

Из-за соцсетей люди не успевают выполнять свои дела

Исследование показало, что последствия чрезмерного использования социальных сетей проявляются не только в ощущении зависимости.

Более четверти пользователей — 27% — признали, что за последние три месяца из-за социальных сетей успели сделать меньше запланированного.

Речь идёт о рабочих обязанностях, учёбе и домашних делах.

Таким образом, почти каждый третий-четвёртый пользователь сталкивался с ситуацией, когда время, проведённое в социальных сетях, мешало выполнить повседневные задачи.

Проверяют телефон даже за рулём

Ещё одна распространённая проблема — привычка обращаться к телефону в неподходящих ситуациях.

Около 23% пользователей признали, что проверяли телефон тогда, когда этого делать не следовало.

В числе таких ситуаций участники исследования называли рабочее время, разговор с другим человеком и управление автомобилем.

Последний случай особенно опасен, поскольку отвлечение внимания на телефон во время движения создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

Тревожность, плохой сон и проблемы с концентрацией

Исследование выявило и другие негативные последствия использования социальных сетей.

У 16% пользователей из-за них ухудшалось настроение, в том числе возникали тревожность и раздражительность.

Ещё 15% сообщили об ухудшении качества сна.

Каждый десятый пользователь — 10% — сталкивался с трудностями при концентрации внимания.

Особенно заметно эти проблемы проявляются среди молодых людей. По данным исследования, представители молодёжи значительно чаще других возрастных групп сообщали обо всех перечисленных последствиях.

Как проводилось исследование

Исследование «О медиаграмотности жителей Латвии» по заказу NEPLP провела компания Latvijas fakti.

Опрос проходил с мая по июль 2026 года.

В нём приняли участие 1525 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет.

Дополнительно исследователи провели 71 полуструктурированное интервью с участниками начиная с девятилетнего возраста.

Полученные результаты показывают, что, несмотря на широкое распространение социальных сетей и уверенность большинства пользователей в способности контролировать своё поведение, заметная часть жителей Латвии уже сталкивается с негативными последствиями их использования.

Причём наиболее уязвимой группой оказалась молодёжь, среди которой проблемы с контролем времени в социальных сетях встречаются значительно чаще.