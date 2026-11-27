ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz) опубликовало в своём аккаунте «Facebook» видео, на котором видно, насколько опасной может закончиться попытка пересечь железнодорожные пути, не убедившись в безопасности. Попавшему в кадр ребёнку удаётся избежать рокового столкновения с поездом лишь в последний момент.

На видео видно, как ребёнок пересекает пути в момент, когда приближается поезд. Ситуация крайне опасная, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств она не заканчивается трагедией.

Публикуя запись, LDz напоминает, что спешка и страх опоздать на поезд не должны заставлять забывать о безопасности.

«Боишься опоздать на поезд? Как бы важно ни казалось успеть, ничто не стоит твоей жизни! Помни — поезд невозможно остановить мгновенно!» — сообщает предприятие.

LDz подчёркивает, что перед пересечением путей обязательно нужно остановиться, посмотреть в обе стороны и убедиться, не приближается ли поезд. Следует учитывать и возможность того, что поезд может ехать по соседним путям.

Компания особенно призывает родителей уделять внимание безопасности детей и подростков. С детьми необходимо регулярно обсуждать, как правильно вести себя вблизи железной дороги и почему пересечение путей в неположенном месте или без уверенности в безопасности может угрожать жизни.