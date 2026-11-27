Последняя суббота ноября, 28 ноября, принесёт жителям Латвии морозную и преимущественно облачную погоду. В некоторых районах температура воздуха ночью опустится до минус 8 градусов, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Погода будет спокойной, со слабым ветром или полным штилем.

Ночью ударят морозы

В ночь на субботу небо над большей частью Латвии будет затянуто облаками. Меньше облачности ожидается в Курземе.

Существенных осадков не предвидится. Ветер будет слабым, местами установится безветренная погода.

Температура воздуха по стране понизится до минус 2–8 градусов.

Днём местами выглянет солнце

В субботу днём во многих районах Латвии сквозь облака будет проглядывать солнце.

При этом морозная погода сохранится: столбики термометров покажут от 0 до минус 4 градусов.

Сильного ветра не ожидается.

Какая погода будет в Риге

В столице суббота пройдёт преимущественно под облачным небом.

Осадков синоптики не прогнозируют, ветер практически не будет ощущаться.

Ночью температура воздуха составит минус 3–4 градуса, а днём потеплеет всего примерно на один градус — до минус 2–3 градусов.

Таким образом, последний ноябрьский выходной перед воскресеньем обещает быть по-зимнему холодным, хотя без снегопадов и сильного ветра.