Последняя суббота ноября, 28 ноября, принесёт жителям Латвии морозную и преимущественно облачную погоду. В некоторых районах температура воздуха ночью опустится до минус 8 градусов, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Погода будет спокойной, со слабым ветром или полным штилем.
Ночью ударят морозы
В ночь на субботу небо над большей частью Латвии будет затянуто облаками. Меньше облачности ожидается в Курземе.
Существенных осадков не предвидится. Ветер будет слабым, местами установится безветренная погода.
Температура воздуха по стране понизится до минус 2–8 градусов.
Днём местами выглянет солнце
В субботу днём во многих районах Латвии сквозь облака будет проглядывать солнце.
При этом морозная погода сохранится: столбики термометров покажут от 0 до минус 4 градусов.
Сильного ветра не ожидается.
Какая погода будет в Риге
В столице суббота пройдёт преимущественно под облачным небом.
Осадков синоптики не прогнозируют, ветер практически не будет ощущаться.
Ночью температура воздуха составит минус 3–4 градуса, а днём потеплеет всего примерно на один градус — до минус 2–3 градусов.
Таким образом, последний ноябрьский выходной перед воскресеньем обещает быть по-зимнему холодным, хотя без снегопадов и сильного ветра.
Оставить комментарий