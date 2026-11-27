Сегодня на Домской площади в Риге откроется рождественская ярмарка, сообщила представитель организаторов ярмарки Линда Эртмане.

До 3 января Домская площадь станет местом праздничных встреч, где посетителям будут предложены изделия латвийских ремесленников и домашних производителей, еда и напитки, культурная программа, праздничные украшения, особая атмосфера и развлечения для всей семьи.

По словам Эртмане, неизменной ценностью рождественской ярмарки в Старой Риге является широкий ассортимент подарков, украшений и лакомств, сделанных руками латвийских мастеров. Посетители смогут приобрести деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, изделия из кожи, плетеные и другие ремесленные изделия, пипаркукас и мед, попробовать традиционную латышскую еду и праздничные напитки.

На ярмарке будет 100 торговых мест.

Ярмарка начнет свою работу сегодня, а открытие с концертом запланированы в 17:00 в воскресенье, 29 ноября.

По выходным дням на Домской площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и различные артисты.

В выходные и праздничные детей будут ждать Дед Мороз и гномы, творческие мастерские, катание на карусели и на пони.

Как отметил организатор рождественской ярмарки в Старой Риге Андрис Крейслерс, ярмарку посещают не только рижане и жители Латвии, но и туристы со всего мира. В прошлом году на ярмарке побывали гости из более чем 50 стран.

Рекламная кампания Рижской международной рождественской ярмарки проходит в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Великобритании, Испании и Италии.

Рождественская ярмарка в Старой Риге будет открыта с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, по пятницам с 11:00 до 23:00, а домашние производители и ремесленники будут заканчивать работу в 21:00. По субботам ярмарка будет открыта с 10:00 до 23:00.

24 декабря ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 23:00, 26 декабря - с 10:00 до 23:00.

31 декабря ярмарка откроется в 11:00 и будет работать до 2:00 1 января 2027 года. Домашние производители и ремесленники закончат работу в полночь. 1 января ярмарка будет открыта с 12:00 до 23:00.

В последний день ярмарки, 3 января, посетить ее можно будет с 10:00 до 18:00.