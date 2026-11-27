Если итальянцы, выходя на пенсию, могут рассчитывать ещё примерно на 13 лет жизни без ограничений по здоровью, то латвийцы — всего на четыре года.

Об этом свидетельствуют данные нового совместного доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Еврокомиссии, опубликованного 25 ноября.

То, что Латвия занимает последнее место в ЕС по продолжительности здоровой жизни, давно уже не новость. Печально другое: пока в среднем по Евросоюзу этот показатель растёт (за год он увеличился с 63,1 до 65,2 года), в Латвии он даже немного снизился — до 52,5 года.

Но обратим внимание на другую статистику, особенно актуальную в связи с повышением пенсионного возраста в Латвии до 65 лет.

Согласно данным за 2024 год, достигнув этого возраста, латвийские женщины могут рассчитывать в среднем ещё на 19,8 года жизни. Однако лишь 4,5 года из них пройдут без ограничений, связанных со здоровьем. У мужчин эти показатели составляют соответственно 14,9 и 3,9 года.

Для сравнения: у наших соседей литовцев ожидаемая продолжительность здоровой жизни после 65 лет составляет 9,3 года у женщин и 8,5 года у мужчин.

Причём речь вовсе не идёт об отсутствии каких-либо заболеваний. Человек может иметь хронические болезни, регулярно принимать лекарства, но при этом работать, путешествовать, заниматься домашним хозяйством. При подсчёте лет здоровой жизни учитывается, насколько состояние здоровья мешает человеку заниматься привычными повседневными делами.

Авторы доклада обратили внимание и на то, насколько тесно связано состояние здоровья европейцев с их материальным положением.

В Латвии разница между долями обеспеченных и малообеспеченных жителей, оценивающих своё здоровье как хорошее или очень хорошее, превышает 40 процентных пунктов. Столь большой разрыв отмечен также в Литве и Хорватии.

Эксперты объясняют это, в частности, тем, что более состоятельные люди могут позволить себе лучшие условия жизни и меньше подвержены различным факторам риска. Существует и обратная зависимость: хорошее здоровье позволяет человеку дольше работать и больше зарабатывать.

А вот ещё одна цифра, на сей раз из свежей статистики нашего Центрального статистического управления. Среди латвийцев предпенсионного возраста (55-64 лет) в 2025 году лишь около трети оценивали своё здоровье как хорошее или очень хорошее.