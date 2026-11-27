28 ноября 2026 года начинается последний в этом году многодневный пост. Он длится 40 дней, а потому именуется в церковном уставе, как и Великий пост, четыредесятницей, только в противовес ему — Малой.

Заканчивается пост 7 января 2027 года, в Рождество, потому называется Рождественским.

О чем вспоминают в Церкви 28 ноября 2026 года

Во II веке появился предпасхальный пост, а потом, в III веке, по аналогии с ним был установлен в январе, перед Рождеством и Крещением также стали держать однодневный пост. Крещенский сочельник — это древнейшая основа Рождественского поста. В IV-VI веке Рождество и Крещение разделились, а вскоре период подготовки к Рождеству был расширен до 5 дней. В IX-XI веках он оставался такого же размера для мирян, но для монахов увеличился до 40 дней. При этом он, в рамках действующего в тот момент Студийского монашеского устава был довольно мягок — в субботние, воскресные, праздничные дни и дни почитаемых святых разрешалась не только рыба, но и молоко, и яйца. На Руси это порядок сохранялся до XIV века. Четыредесятница для всех распространилась с XII века.

Как правильно питаться в Рождественский пост?

Согласно правилам Типикона, Рождественский пост по степени строгости — умеренный. В понедельник, среду и пятницу предписывается строгий пост, а во вторник и четверг разрешается «вкушать вино и елей», а в субботу и воскресенье разрешается рыба. Рыба также разрешена в праздники, а также и во вторник, и в четверг в случае полиелейного праздника или великого славословия.

Фактически в церкви в отношении Рождественского поста есть две практики:

более строгая: рыба разрешается по субботам, воскресеньям и праздничным дням (от полиелея и выше), в остальные дни — постная пища с растительным маслом, но без рыбы; более мягкая практика: пища без рыбы только среда и пятница, в остальные дни — пища с рыбой.

Вино разрешается только для поддержания сил постящихся и в небольших количествах.

Смысл праздника

Рождественский пост преуготовляет нас к Рождеству, счастливому дню появления на свет Иисуса Христа.

Народные приметы погоды

Снег, выпавший в этот день, пролежит уже до весны. Сильный снегопад к богатому урожаю. Ветер обещает ветреную погоду до Николы (19 декабря 2026 года). Теплая погода и дождь — к холодным майским праздникам.

Что можно делать 28 ноября 2026 года

Принято посещать богослужение. Пора готовить постные блюда. Наводить порядок в доме. Отличный день, чтобы побывать в бане.

Что нельзя делать 28 ноября 2026 года