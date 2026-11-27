Уже 28 ноября 2026 года у православных начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней, до 6 января включительно. Получается, значительная часть новогодних праздников приходится на время ограничений в еде и развлечениях.

Неужели верующим придётся отказаться от праздничного стола, застолий и веселья? Насколько Рождественский пост строгий, что можно есть в этот период и как его проводили предки — в нашем материале.

Насколько строг Рождественский пост в 2026 году?

Рождественский пост, который также называют Филипповым, — один из четырёх многодневных православных постов. Он длится 40 дней.

«Рождественский пост, или Филиппов, умеренный по строгости: он мягче Великого», — объясняет священник Игорь Подоситников.

На протяжении всего поста верующие отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. А вот правила употребления рыбы и горячей пищи меняются в зависимости от календаря.

С 28 ноября по 19 декабря, дня памяти святителя Николая, рыба разрешается по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 20 декабря по 1 января — преимущественно по субботам и воскресеньям. Со 2 по 6 января наступает наиболее строгий период: рыбу уже не едят.

Есть и праздничные послабления. Например, 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 2026 году разрешается рыба, хотя праздник приходится на пятницу.

Самый строгий день — 6 января, Рождественский сочельник. С ним связана традиция воздерживаться от пищи до первой звезды, а вечером подавать на стол постное блюдо из зерна с мёдом и сухофруктами.

Больным, беременным и кормящим женщинам, детям, а также людям, занятым тяжёлым физическим трудом, допускаются послабления. Меру ограничений лучше согласовать со священником.

Почему православные постятся на новогодних каникулах?

В Русской православной традиции Рождество Христово отмечают 7 января. Рождественский пост заканчивается накануне праздника, поэтому гражданский Новый год приходится на его последние дни. В этот раз ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027-го выпадает на период поста. Более того, 1 января будет пятницей — традиционно постным днём.

«Отказываться от Нового года не нужно. В этом году 1 января выпадает на пятницу, а пятница в пост — строгий день. Поэтому праздничный стол у верующих будет постным, но праздничным он от этого быть не перестанет», — подчёркивает священник.

Праздничный стол при этом вовсе не обязан выглядеть скромно или скучно. Овощные салаты, грибы, рыба в разрешённые дни, постная выпечка и разнообразные горячие блюда вполне могут стать основой новогоднего ужина. Особенно важно не превращать праздник в повод для споров и осуждения тех, кто не соблюдает пост.

Встретить праздник можно в семейном кругу, приготовить постные блюда, поблагодарить Бога за прошедший год и помолиться о будущем. В некоторых храмах совершаются новогодние молебны. Их расписание можно уточнить в своём приходе.

Как православные проводят новогодние каникулы

Главная задача Рождественского поста — подготовиться к встрече Рождества Христова. Поэтому верующие стараются уделять больше внимания молитве, богослужениям и добрым делам.

Кто-то чаще посещает храм, исповедуется и причащается, кто-то читает Евангелие и находит время для спокойного размышления. Многие стараются меньше отвлекаться на развлечения, социальные сети и повседневную суету.

Особое место занимает забота о близких и тех, кому нужна помощь. Перед Рождеством приходы часто организуют благотворительные акции, собирают подарки детям из нуждающихся семей, помогают одиноким пожилым людям и больным. В это время особенно важно помириться с теми, с кем давно возникли разногласия, навестить родственников и поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

«Главное в посте — не еда, а подготовка сердца к встрече с Христом», — говорит священник.

Новогодние каникулы позволят провести больше времени с семьёй, поговорить с детьми о Рождестве и его смысле, навестить бабушек и дедушек.

«Каникулы для этого очень удобны», — отмечает батюшка.

Как наши предки проводили Рождественский пост

У Рождественского поста есть давняя история. В народе его называли Филипповками — по имени апостола Филиппа, память которого Церковь отмечает 27 ноября, перед началом поста.

С началом поста прекращались свадьбы: венчания в этот период не совершали, поэтому свадебный сезон заканчивался ещё до его наступления.

В народном календаре существовала Куделица — первая неделя Филиппова поста, когда длинными зимними вечерами при свете лучины женщины собирались вместе: пряли пряжу, занимались рукоделием, беседовали, слушали рассказы старших.

В старину старались проводить это время без шумных увеселений, сохраняя силы и настроение для предстоящих праздничных дней.

Сам пост воспринимался как время ожидания большого события. После его завершения наступало Рождество, а вместе с ним — Святки, продолжавшиеся до Крещения. Именно тогда начинались праздничные застолья, визиты к родственникам и друзьям, народные гулянья и другие зимние забавы.

Многие церковные традиции сохраняют тот же смысл в современном мире: сначала подготовка к празднику, затем — радость его встречи.