Валкская краевая дума решила с декабря прекратить финансирование руководителей коллективов художественной самодеятельности, деятельность которых не связана с участием во Всеобщем латышском празднике песни и танца, сообщает ЛЕТА.

Соответствующее решение депутаты приняли в четверг в рамках пересмотра организации работы краевого центра культуры.

В частности, будут ликвидированы должности руководителей народных домов в четырех волостях. Вместо нынешних 3,3 штатной единицы предусмотрено создание двух.

При этом самоуправление заверяет, что народные дома продолжат работу, а культурные мероприятия в волостях по-прежнему будут проводиться.

Петь и танцевать можно, но за свой счет?

Изменения коснутся и финансирования руководителей коллективов художественной самодеятельности. Будут ликвидированы должности общим объемом 0,7 штатной единицы, деятельность которых не связана с сохранением традиций Всеобщего латышского праздника песни и танца и обеспечением участия в нем.

Сами коллективы смогут продолжать свою деятельность. Правда, оплачивать работу их руководителей самоуправление больше не намерено. Помещения для занятий обещают предоставлять по мере возможностей.

Получается, что возможность заниматься художественной самодеятельностью сохраняется, а вот финансирование работы руководителей теперь будет зависеть от причастности коллектива к главному культурному празднику страны.

Возникает закономерный вопрос: разве ценность местной культурной жизни определяется исключительно участием в Празднике песни и танца? И сколько коллективов смогут продолжать работу без оплачиваемых руководителей?

Размер ожидаемой экономии в сообщении самоуправления не указан.