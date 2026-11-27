В ночь на пятницу в воздушное пространство Латвии над Лудзенским краем на короткое время залетел беспилотный летательный аппарат, в связи с чем были подняты в воздух истребители НАТО и дрон-перехватчик, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Угроза в воздушном пространстве над Лудзенским краем была констатирована вскоре после 2:00, а позже также в воздушном пространстве над Балвским краем. Предупреждения об угрозе в обоих краях были отменены после 3:00.

Как сообщают НВС, было констатировано передвижение беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от государственной границы Латвии. На короткое время дрон залетел на территорию Латвии.

В ответ на угрозу были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и использован дрон-перехватчик НВС, который после полета вернулся на место запуска. Подразделения противовоздушной обороны были готовы немедленно отреагировать на угрозу.